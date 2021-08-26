Kırşehir Belediyesi araç filosunu genişletti

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, aldıkları asfalt serim aracı ile daha kaliteli ve uzun ömürlü işlere imza attıklarını belirtti.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, asfalt çalışmalarının daha hızlı ve kaliteli bir şekilde yapılabilmesi için "kombi asfalt serim aracını", belediye araç filosuna eklediklerini belirtti.

Belediye hizmetlerinin daha verimli yapılabilmesi için tüm birimleriyle gerekeni yapacaklarını vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Kombi asfalt serim aracımızla girilmedik mahalle ve yol bırakmayacağız. Yeni aracımızla daha kaliteli asfalt serme işlemi ile güvenli, uzun ömürlü bir yol yapımı sağlıyoruz. Daha az insan gücüyle ve tamamen otomatik olarak çalışan aracımız, çevreyi koruyor ve enerji verimliliğini de arttırıyor. Araç sürücümüz, serim sırasında gerekli tüm ayarları sürücü kabinine yerleştirilen dokunmatik ekran ile gerçekleştiriyor ve tüm püskürtme, temizleme işlemleri de kabinden yönetiliyor."

Başkan Ekicioğlu ile CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu ve Kervansaray Mahalle Muhtarı Çelebi Baran, Kervansaray Mahallesi'nde yeni alınan araçla gerçekleştirilen asfaltlama çalışmasında incelemelerde bulundu.