Kırşehir Belediyesi araç filosunu genişletti - Son Dakika
Üye Girişi
Kırşehir Belediyesi araç filosunu genişletti

Kırşehir Belediyesi araç filosunu genişletti

26.08.2021 14:53

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, aldıkları asfalt serim aracı ile daha kaliteli ve uzun ömürlü işlere imza attıklarını belirtti.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, aldıkları asfalt serim aracı ile daha kaliteli ve uzun ömürlü işlere imza attıklarını belirtti.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, asfalt çalışmalarının daha hızlı ve kaliteli bir şekilde yapılabilmesi için "kombi asfalt serim aracını", belediye araç filosuna eklediklerini belirtti.

Belediye hizmetlerinin daha verimli yapılabilmesi için tüm birimleriyle gerekeni yapacaklarını vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Kombi asfalt serim aracımızla girilmedik mahalle ve yol bırakmayacağız. Yeni aracımızla daha kaliteli asfalt serme işlemi ile güvenli, uzun ömürlü bir yol yapımı sağlıyoruz. Daha az insan gücüyle ve tamamen otomatik olarak çalışan aracımız, çevreyi koruyor ve enerji verimliliğini de arttırıyor. Araç sürücümüz, serim sırasında gerekli tüm ayarları sürücü kabinine yerleştirilen dokunmatik ekran ile gerçekleştiriyor ve tüm püskürtme, temizleme işlemleri de kabinden yönetiliyor."

Başkan Ekicioğlu ile CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu ve Kervansaray Mahalle Muhtarı Çelebi Baran, Kervansaray Mahallesi'nde yeni alınan araçla gerçekleştirilen asfaltlama çalışmasında incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Selahattin Ekicioğlu, Kervansaray, Kırşehir, Kombi, Toplum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir Belediyesi araç filosunu genişletti - Son Dakika


Son Dakika
13:02 Erdoğan, Bayburt ve Gümüşhane'ye teşekkür ziyaretinde bulunacak
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür ziyareti! En çok oy aldığı 2 ile gidecek
12:16 Eski Sevgilisinin Arkadaşıyla Konuşan Genç Kız Kaçırıldı
12:12 Eski sevgilisini kaçırıp arkadaşlarıyla birlikte dehşeti yaşattı! Genç kız o anları böyle anlattı: Beni gömmek için yer kazdılar
12:11 İstiklal Marşı okunurken ayakta beklemeyen ve telefonuyla oynayan Ermeni hakeme büyük ceza! Statüsü düşürüldü
12:07 İstiklal Marşı okunurken ayakta beklemeyen ve telefonuyla oynayan Ermeni hakemin cezası kesildi
11:54 Oyuncu Dilara Aksüyek, futbolcu Cenk Şahin'e aşık oldu
11:49 Oyuncu Dilara Aksüyek, gönlünü futbolcu Cenk Şahin'e kaptırdı
11:33 Sağlık çalışanları maaş zammını yeterli bulmadı! Grev kararı alındı
11:30 Sağlık çalışanları, memur maaşı zammını protesto etmek için yarın greve gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2023 13:23:53. #1.12#
SON DAKİKA: Kırşehir Belediyesi araç filosunu genişletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement