Başkanımız, Eski Zey Caddesinde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Eski Zey Caddesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, sıkıntı ve taleplerini dinledi.

Her fırsatta halkla iç içe olan Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Eski Zey Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Cadde üzerinde bulunan işyerlerini tek tek ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla uzun uzun sohbet eden Başkanımız, Belediyemiz tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verip, vatandaşın ve esnafların sorun ve önerileri dinledi.

Ziyaretle ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Başkanımız, "Şehrimizi sokak sokak gezerek esnaf ve vatandaşlarımızla hemhal olmaya, onları dinlemeye, varsa sorunu yerinde çözmeye, öneri ve taleplerini almaya devam ediyoruz. Bu vesileyle bugün de Eski Zey Caddesi üzerindeki esnaflarımızla ve cadde sakinlerimizle bir araya geldik. Esnaflarımıza bol kazançlar dileyerek, cadde sakinlerimizin sorun ve taleplerini bizzat kendilerinden dinledik" diye konuştu.