BAŞKANIMIZ MAHALLE VE ESNAF ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR - Son Dakika
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BAŞKANIMIZ MAHALLE VE ESNAF ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

24.09.2021 17:08

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, mahalle ve esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, mahalle ve esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, şehrin merkezi mahallelerinden olan Musalla ve Eskisaray mahallelerinde esnafları ziyaret ederek sıkıntı, talep ve önerilerini dinledi.

Göreve geldiği günden bu yana halkın sorunlarıyla yakından ilgilenen Başkanımız, Musalla ve Eskisaray mahallelerinde yaptığı esnaf ziyaretinde vatandaşlarla uzun uzun sohbet edip, Belediyemiz tarafından yapılaması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaretle ilgili bir değerlendirmede bulunan Başkanımız şunları dile getirdi: "Musalla ve Eskisaray mahallelerimizdeki esnafını ziyaret edip, sorunlarını dinledik. Adıyaman'ımız için birlik ve beraberlik ruhuyla neler yapabileceğimizi konuştuk. Kısa sürede çözülebilecek sorunları tespit edip, yerinde çözmeye çalıştık. Bizi sıcak bir şekilde karşılayan esnafımıza teşekkür ediyor, tüm ekiplerimizle birlikte, gece-gündüz demeden Adıyaman'ımız için çalışmaya devam edeceğimizi tekrar belirtmek istiyorum. "

Ziyaretler kapsamında Eskisaray Mahallesi'nde bulunan Özel Gözde Hastanesi'ni de ziyaret eden Başkanımız, hastanede yatan hasta ve yakınlarına da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Habermetre
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Süleyman Kılınç, Adıyaman, Esnaf, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum BAŞKANIMIZ MAHALLE VE ESNAF ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR - Son Dakika


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