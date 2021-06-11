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Başkanımız Mesut Üner: Ben Süslü Laflar Söylemeyi Bilmem Ama Hizmet Etmeyi İyi Bilirim - Son Dakika

Başkanımız Mesut Üner: Ben Süslü Laflar Söylemeyi Bilmem Ama Hizmet Etmeyi İyi Bilirim

11.06.2021 20:23
Başkanımız Mesut Üner: Ben Süslü Laflar Söylemeyi Bilmem Ama Hizmet Etmeyi İyi Bilirim, System.String[]

BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER'İN VİZYON PROJELERİNDEN BİRİ OLAN "SPOR ADASI" PROJEMİZİN ÖNEMLİ ETAPLARINDAN "ÇOK AMAÇLI KAPALI SPOR SALONU" TEMEL ATMA TÖRENİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER'İN VİZYON PROJELERİNDEN BİRİ OLAN "SPOR ADASI" PROJEMİZİN ÖNEMLİ ETAPLARINDAN "ÇOK AMAÇLI KAPALI SPOR SALONU" TEMEL ATMA TÖRENİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Başkanımız Mesut Üner'in Projelerinin Merkezinde Çocuklar ve Gençler var

Projelerinin merkezine yarınların teminatı çocukları ve gençleri konumlandırmasıyla sadece Çatalca'mızın değil tüm bölge halkının takdirini ve alkışını alan Başkanımız Mesut Üner, sporun içinden gelen bir Çatalca'lı olarak, ilçeye kazandırmak için büyük bir çaba harcadığı "Spor Adası Projesi" çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

"Spor Adası" Projesi Tamamlandığında Çatalca'mız Dünya Şehri İstanbul'un Spor Başkenti Oluyor

800 seyirci kapasiteli kapalı tribünü ve futbol sahasıyla, 930 metrekare kapalı yarı olimpik yüzme havuzuyla, Bay - Bayan soyunma Kabinleri ve Kafeteryasıyla, Basketbol, Voleybol ve Hentbol Müsabakalarının yapılacağı 3500m2 kapalı alan ve 750 seyirci kapasiteli çok amaçlı kapalı spor salonuyla, profesyonel spor aletlerinin bulunduğu fitness salonuyla, spor sonrası yorgunluk atılacak kafeteryaları ile ve geniş alan otoparklarıyla Spor Adamız Dünya şehri İstanbul'un spor merkezi oluyor.

Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu Çatalca'mıza ve Spor Adası Projemize Çok Yakışacak

Tamamlandığında Dünya Şehri İstanbul'un spor başkenti olacak "Spor Adası" Projesinin en önemli etaplarından biri olan "Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu" Basketbol, Voleybol ve Hentbol Müsabakalarının yapılacağı 3500m2 kapalı alan ve 750 seyirci kapasiteli tribünüyle Çatalca'ya ve Spor Adasına çok yakışacak.

Spor Adasında Yakında Açılış Töreni de Olacak (Yarı Olimpik Yüzme Havuzu)

Spor Adasında Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonunun temeli atılırken, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun da yapımının tamamlandığının bilgisine ulaşıldı. En yakın bir vakitte açılışının da yapılıp, Çatalca halkının hizmetine sunulacağı öğrenildi.

"Spor Adası Projesi" ve "Spor Yatırımları" Sunumu İçeriği Alkış Aldı

Başkanımız Mesut Üner'in konuşması öncesi katılımcılara izlemesi için yayınlanan "Spor Adası Projesi" ve Başkanımız Mesut Üner'in göreve geldiği günden bugüne ilk iki yılda "İlçede Spora Yaptığı Hizmetler" videosu içeriği çok büyük bir alkış aldı.

Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonunun Temel Atma Töreninde, Törene Katılan Katılımcıları Selamladıktan Sonra konuşmasına başlayan Başkanımız Mesut Üner; "İSTANBUL'UN AVRUPAYA AÇILAN KAPISI VE PARALAYAN YILDIZI ÇATALCIMIZA KAZANDIRDIĞIMIZ VİZYON PROJELERİMİZDEN OLAN SPOR ADASI PROJEMİZİN EN ÖNEMLİ ETAPLARINDAN BİRİ OLAN ÇOK AMAÇLI KAPALI SPOR SALONUMUZUN TEMEL ATMA TÖRENİNE HOŞ GELDİNİZ. SEFALAR GETİRDİNİZ. ASLINDA KÜRSÜYE GELMEDEN ÖNCE, BİRAZ UZUN BİR KONUŞMA YAPMAYI PLANLIYORDUM. LAKİN AZ ÖNCE HEP BERABER İZLEDİĞİMİZ GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN BU FİKRİMİ DEĞİŞTİRDİM. GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN TÜRKİYE CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN "AZ ZAMANDA ÇOK VE BÜYÜK İŞLER BAŞARDIK" SÖZÜNÜ HATIRLADIM. BANA SAHADA YAPTIĞIM ZİYARETLERDE, ÇOK KIYMETLİ HALKIM SÜREKLİ BU ENERJİYİ NERDEN BULUYORSUNUZ DİYE SORUYORLAR. BİRİNCİSİ ÇOK KIYMETLİ MİMAR MESLEKTAŞLARIM BİLİR BİR PROJE AKLINIZA GELDİNDE KALEM BEYAZ KAĞIDA GİTMEK İÇİN NAZLANIR, BEYAZ KAĞIDA YAZILAN VE ÇİZİLEN PROJEDE HAYATA GEÇMEK İÇİN ZORLANIR. BU ANLAMDA ÇATALCA'DA HALKIM İÇİN NE NAZ NEDE ZORLUK TANIMIYORUM TANIMAYACAĞIMDA. İKİNCİSİ KALBİMİ ÇOK SEVİYORUM. ÇÜNKÜ KALBİMDE ÇATALCAMI VE HALKIMI TAŞIYORUM. İŞTE ENERJİMİN TÜM SIRRI BU. BEN SÜSLÜ LAFLAR SÖYLEMEYİ BİLMEM AMA HİZMET ETMEYİ İYİ BİLİRİM. ÇALIŞMALARIMIZIN MERKEZİNE HER VAKİT YARINLARIMIZIN TEMİNATI ÇOCUKLARIMIZ VE GENÇLERİMİZİ KONUMLANDIRDIK. BU ANLAMDA TAMAMLANDIĞINDA DÜNYA ŞEHRİ İSTANBUL'UN SPOR BAŞKENTİ OLACAK SPOR ADAMIZIN EN ÖNEMLİ ETAPLARINDAN BİRİ OLAN VE GENÇLERİMİZİN DÖRT MEVSİM HAYALLERİNE KULAÇ ATACAKLARI YARI OLİMPİK KAPALI HAVUZUMUZUN YAPIMINI TAMAMLADIK. ÇOK YAKIN BİR VAKİTTE SİZ DEĞERLİ HAZİRUNLA BİRLİKTE AÇILIŞINI YAPIP, GENÇ SPORCULARIMIZA TESLİM EDECEĞİZ. BUGÜNDE SİZ DEĞERLİ HAZİRUNLA BİRLİKTE SPOR ADAMIZIN DİĞER ÖNEMLİ ETAPLARINDAN BİRİ OLAN ÇOK AMAÇLI KAPALI SPOR SALONUMUZUN TEMELİNİ ATIYORUZ. BU KIYMETLİ TESİSLERİN ÇATALCA'MIZA KAZANDIRILMASINDA ŞAHSIMI HİÇ YALNIZ BIRAKMAYAN SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE GENÇLİK VE SPOR BAKANIMIZ MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU RİYASETİNDE TÜM KİŞİ VE KURUMLARA AYRI AYRI TEŞEKKÜR EDERİM. SAĞOLUN VAROLUN. BU VESLİYLE SÖZLERİME SON VERMEDEN BİZİM ÇOCUKLAR A MİLLİ FUTBOL TAKIMIMIZ AVRUPA ŞAMPİYONASINDA İLK MAÇINA BU AKŞAM 22'DE ÇIKIYOR. GEREK BU AKŞAM İTALYA KARŞISINDA GEREKSE TURNUVA BOYUNCA MİLLİ FUTBOL TAKIMIMIZIN TÜM MAÇLARINI KAZANARAK AVRUPA ŞAMPİYONU OLMASINI YÜREKTEN GÖNÜLDEN TEMENNİ EDİYOR, KENDİLERİNE BAŞARILAR DİLİYORUM. KATILIMLARINIZ İÇİN SİZ DEĞERLİ HAZİRUNA TEKRAR TEKRAR TEŞEKKÜR EDERKEN, SPOR ADAMIZIN EN ÖNEMLİ ETAPLARINDAN BİRİ OLAN ÇOK AMAÇLI KAPALI SPOR SALONUMUZUN TEMEL ATMA TÖRENİNİN ÇATALCAMIZA HAYIRLARA VESİLE OLAMSINI TEMENNİ EDİYORUM. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

Başkanımız Mesut Üner: Ben Süslü Laflar Söylemeyi Bilmem Ama Hizmet Etmeyi İyi Bilirim

Mesut Üner, İstanbul, Futbol, Yüzme, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başkanımız Mesut Üner: Ben Süslü Laflar Söylemeyi Bilmem Ama Hizmet Etmeyi İyi Bilirim - Son Dakika


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