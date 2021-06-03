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Başkanımız Mesut Üner: Çatalca'mız Her Şeyin En İyisini Hak Ediyor - Son Dakika

Başkanımız Mesut Üner: Çatalca'mız Her Şeyin En İyisini Hak Ediyor

03.06.2021 16:19
Başkanımız Mesut Üner: Çatalca'mız Her Şeyin En İyisini Hak Ediyor, System.String[]

Her fırsatta birlikte Çatalca'yız diyerek, ilçemize hizmet etmek için yola çıkan, göreve geldiği günden bugüne adeta makamını unutan ve sürekli sahada halkımızla birlikte olan Başkanımız Mesut Üner'in bu seferki durağı Çatalca Motorlu Taşıtlar Kooperatifi oldu.

Her fırsatta birlikte Çatalca'yız diyerek, ilçemize hizmet etmek için yola çıkan, göreve geldiği günden bugüne adeta makamını unutan ve sürekli sahada halkımızla birlikte olan Başkanımız Mesut Üner'in bu seferki durağı Çatalca Motorlu Taşıtlar Kooperatifi oldu.

Kooperatif üyelerinin samimi ve sevecen karşılamasıyla büyük bir keyif alan Başkanımız Mesut Üner, alanda yeni yapılacak kooperatif hizmet binasının şantiyesini de ziyaret etmeyi ihmal etmedi.

Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "Çatalca Motorlu Taşıtlar Kooperatifi'nin temeli atılan yeni hizmet binasının şantiyesinde yerinde denetimlerde bulunduk. Şantiyede alın teri döken emekçi kardeşlerime kolaylıklar diledim. En kısa vakitte kooperatif üyelerimizin kendilerine yakışacak hizmet binasına kavuşacak olmasından dolayı oldukça mutluyum. Tüm ilçe halkıma ve kooperatif üyelerimize hayırlı olsun. Çatalca'mız her şeyin en iyisini hak ediyor. Şantiye ziyaretimde kooperatif üyelerimizin şahsıma gösterdiği sıcak ilgi ve alaka için çok teşekkür ederim. Sizlerin beni motive eden sözleriniz üzerime çok büyük sorumluluklar yüklüyor. Bu sorumluluklarım için gece-gündüz demeden sizler için çalışmalarıma devam edeceğim. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

Başkanımız Mesut Üner: Çatalca'mız Her Şeyin En İyisini Hak Ediyor

Kooperatif, Mesut Üner, Çatalca, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başkanımız Mesut Üner: Çatalca'mız Her Şeyin En İyisini Hak Ediyor - Son Dakika


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