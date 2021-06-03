Başkanımız Mesut Üner'e Gençlik Enerjisi - Son Dakika

Çalışmalarının merkezine her vakit yarınlarımızın teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi konumlandırmasıyla, 7'den 77'ye tüm Çatalca halkımızın takdirini ve alkışını her daim alan Başkanımız Mesut Üner, tam gün mesaisini gençlerle tamamladı.

Başkanımız Mesut Üner'in gençlerle birlikte olan ilk durağı bilim fuarı olurken, ikinci durağı ise Kestanelik Spor Salonunda idman yapan Hentbolcu gençlerimiz oldu. Gençlerimizle olan son program ise Belediyemiz Kültür Evinde BESYO öğrencilerini karşılamasıydı. Programlar sırasında gençlerin Başkanımız Mesut Üner'e gösterdiği sıcak ilgi ve alaka gözlerden kaçmadı. Kültür Evindeki son programda, gençler Başkanımız Mesut Üner'e sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirdi. Gençlerin bu sürpriz doğum günü kutlamasında Başkanımız Mesut Üner oldukça duygulu anlar yaşadı.

Gençlerle birlikte geçen tam gün mesaisinin sonunda açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "Bugün yoğun programım olmasına rağmen kendimde yüksek bir enerji hissediyorum. Bunun nedeni ise bugün ki programımım öznesinde yarınlarımızın teminatı geçlerimizin olması gerek. Programımım ilk saatlerinde kendilerini bilime adamış genç kardeşlerimle Çatalca'mda fuarda birlikte oldum. Bu programımın ardından Kestanelik Spor Salonumuzda Hentbol idmanını gerçekleştiren sporcu kardeşlerimi ziyaret ederek, kolaylıklar ve başarı diledim. Gençlerimizin idmanlardaki gayreti görülmeye değerdi. Pek tabi ki salonumuzun imkanlarını da denetlemeyi ihmal etmedim. Kestanelik Mahallemizdeki programdan sonra da yine genç kardeşlerimle birlikte oldum. Kültür Evimizde Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Öğrencilerimizle buluştum. Gençlerimizin kendilerine sağladığımız BESYO hazırlık kurslarından oldukça memnun olduğuna şahit olmak çok güzeldi. Görüşmelerin sonunda genç kardeşlerimin sürpriz doğum günü kutlaması beni çok duygulandırdı. Gençler sizleri çok seviyorum. Projelerimin merkezinde her vakit sizler olacaksınız ve iyi ki varınız. Zira sizler yarınlarımızın teminatlarısınız. " dedi.