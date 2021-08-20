Başkanımız Mesut ÜNER: Yeşil Vatan İçin Ateşe Yürüyenlere Minnettarız

Çatalca'mıza kazandırdığı vizyon projelerle birlikte, ilçemizde özellikle çocuklarımız ile gençlerimize verdiği önemle ve vefasıyla da gönüllerde taht kuran Başkanımız Mesut Üner, Ege ve Akdeniz bölgelerimizde yangın söndürme çalışmalarına Çatalca'mızdan katılan kahramanlarımızı ziyaret edip tebrik ederek, yine gönüllerde taht kurdu.

Akdeniz ve Ege bölgesinde çıkan orman yangınları ülkemizi yasa boğmuştu. Çıkan orman yangınları ülke genelinde gerçekleşen dayanışmayla önce kontrol altına alındı, sonrasında ise söndürülmüştü. Orman yangınları bölgelerine Türkiye'nin dört bir köşesinden yardıma koşan il ve ilçelerin arasında Çatalca'mızda vardı.

Çatalca'mızdan orman yangınlarını söndürmesi için başarıyla mücadele ederek ilçemize dönüş yapan Çatalca İtfaiye Grup Amirliği ve Çatalca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı kahramanlarımızı Başkanımız Mesut Üner yerinde ziyaret ederek tebrik etti ve günün anısına kahramanlarımıza plaket takdim etti. Kahramanlarımızda Başkanımız Mesut Üner'e vefasından dolayı teşekkürlerini arz ettiler.

Kahramanlarımıza yapılan tebrik ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "Sözlerime yeşil vatan için ateşe yürüyenlere minnettarız diyerek başlamak istiyorum. Her zaman ifade ettim, tekrar ifade ediyorum ki tarih boyunca acılar asla bizi yıkıp ayıramadı, tamam tersine birleştirdi. Biz böyle güzel necip bir milletiz. Hepimizi üzen orman yangınlarında da Türkiye'den yardıma koşulduğu gibi, Çatalca'mızdan da yardıma koşuldu ve görevlerini tamamlayarak sağ salim döndüler. Kahramanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır ve onlara minnettarız. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız