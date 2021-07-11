BAŞKANIMIZ, SEÇİM ÖNCESİ SÖZÜNÜ VERDİĞİ PROJEYİ İNCELEDİ - Son Dakika

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, seçim öncesi sözünü verdiği projelerden bir tanesi olan Kuzey Kuşaklama Kanalı projesinde devam eden çalışmaları inceledi.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ın gerçekleştirmek için hayalini kurduğu projelerden bir tanesi olan ve seçim öncesi sözünü verdiği Kuzey Kuşaklama Kanalı Projesinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Türmüz mevkiinde sürdürülen projeyi yerinde inceleyen Başkanımız, sorumlulardan bilgi alıp, görevli personele kolaylıklar diledi.

İncelemeler sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Başkanımız, Adıyaman'da her yağışta etkili olan sel sularının şehirde hayatı felç etmesini önlemek ve şehre yeni sosyal donatılar kazandırmak amacıyla başlatılan projeyi en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Projenin teknik bilgisini de kamuoyuyla paylaşan Başkanımız, şunları dile getirdi: "İhalesi DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan projede 3 bin 500 metre trapez kanalı, 500 metre taş duvar, 6 adet menfez ve korkuluklar olacak. Kısa süre içerisinde tamamlanmasını beklediğimiz Kuzey Kuşaklama Kanalı ile birlikte şehir hem sel baskınlarından kurtulacak, hem de yeni sosyal donatı alanlarına kavuşacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, halkımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. "