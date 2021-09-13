BAŞKANIMIZ SELAHATTİN EKİCİOĞLU AHİLİK HAFTASI KUTLAMALARINA KATILDI

Başkanımız Ekicioğlu: Ahi Evran-ı Veli'nin Doğumunun 850. Yıl Dönümünün UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programına alınması Kırşehir için büyük önem arz etmektedir. Ahi Evran-ı Veli'yi anmak ve ilkelerini yaşatmak amacıyla her yıl düzenlenen Ahilik Haftası etkinleri 13-19 Eylül tarihleri arasında kutlanıyor. Ticaret Bakanlığı, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda bu yıl 34. 'sü gerçekleştirilen Ahilik Haftası Kutlamaları 13 Eylül 2021 Pazartesi günü Kırşehir Kalesi'nden yapılan top atışı ve ardından Cacabey Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı ve sonrasında Ahi Evran-ı Veli Külliyesi ve Türbesi ziyareti yapılarak dualar edildi. Açılış Programı öncesinde Askerlik Şubesi önünden başlayarak Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde son bulan geleneksel Kortej Yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu ile birlikte, Valisi İbrahim Akın, Milletvekilimiz Metin İlhan, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Bakanlık ve İl protokolü, esnaf temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Esnaf temsilcilerinin mesleklerini simgeleyen flamaları ve vatandaşların Türk Bayrakları ile yürüdüğü kortej renkli görüntülere sahne oldu. Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki açılış programına geçilmeden sırasıyla; Açık Cezaevi ve Denetimli Serbestlik Sergileri, Aile Yaşam Merkezi - Bozkırın Erenleri Resim Sergisi, Ahilik Eserleri Fotoğraf Sergisi ve Türksoy Ressamlar Sergilerinin açılışı programı gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarını sırasıyla KESOB Başkanı Bahamettin Öztürk, Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir milletvekilleri Metin İlhan ve Mustafa Kendirli, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve Vali İbrahim Akın Akın gerçekleştirdi. Başkanımız Ekicioğlu, açılış konuşmasında şunları ifade etti: Yüzyıllar öncesinden Anadolu'da toplumsal adalet ve toplumsal birliğin gelişmesi için mücadele veren ve hemşehrisi olmaktan onur duyduğumuz Ahi Evran-ı Veli'nin önderliğinde gelişen Ahilik Teşkilatı, başta esnaflarımız olmak üzere toplumun bütün kesimine haktan ve doğrudan yana olmayı ilke edinmiştir. Ahi Evran-ı Veli, toplumsal düzenin ve birliğin sağlanması için farklı bir bakış açısı geliştirmiş, kooperatifçilik gibi kurumlarla toplumsal yaşam içerisinde birlikte üretmenin, adaletli bölüşmenin ve dayanışma kültürünün gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Ahi Evran-ı Veli'nin Doğumunun 850. Yıl Dönümünün UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programına alınması da bu kapsamda bizler için büyük önem arz etmektedir. Toplumda birlik ve dayanışma sağlayan, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatın düzenlenmesinde rol oynayan, merkezi Kırşehir olan ve Anadolu'da yüzyıllardan beri varlığını sürdüren Ahilik anlayışını sadece belli gün ve haftalarda kutlamak yerine günümüzde de hayatın içerisinde sürdürebilirsek ticari ve toplumsal ilişkilerde yaşadığımız birçok sorunu ortadan kaldırabileceğimize inanıyorum. Sanayide ve ticarette doğruluktan ve dürüstlükten ödün vermeden Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu Ahi Evran'ın öğretileri ile birbirimizle kucaklaşarak dünya milletleri ile yarışmalıyız. Ekonomimizin bel kemiği olan esnaf ve sanatkarlarımız tarihinden aldığı bu güçlü mirası koruyarak evrensel değerlerle bütünleşerek ilerleyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Pir Ahi Evran-ı Veli'yi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, başta Ahi Esnaflarımız olmak üzere bütün ticaret erbabının ve hemşehrilerimin 57. Esnaf Bayramı ve 34. Ahilik Haftası'nı kutluyorum. 13-19 Eylül 2021 tarihlerindeki kutlamalara tüm Ahi Esnafımızın ve Kırşehirli hemşehrilerimi katılmaya davet ediyorum. "Açılış konuşmalarının ardından Cacabey Meydanı'nda Ahiler Çarşısı, Masal Çadırı, Çocuk Oyun Parkı ve Ahiler Sağlık Çadırının açılışları gerçekleştirildi. Çarşı ziyareti sonrasında Ahilik Haftasında geleneksel hale gelen Ahi Pilavı, Helvası ve Şerbeti Anıt Meydanı önünde çok sayıda vatandaşa ve protokole dağıtıldı. Program çerçevesinde İl Kutlama Komitesi üyeleri tarafından Kırşehir Valiliği ve Kırşehir Belediyesi'ne makam ziyareti yapıldı.