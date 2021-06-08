Başkanımız, Tarihi Adıyaman Çarşısındaki Çalışmaları İnceledi - Son Dakika

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Tarihi Adıyaman Çarşısında devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyemiz tarafından Tarihi Adıyaman Çarşısında sürdürülen restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kısa sürede tamamlanarak Adıyaman'a kazandırılması hedeflenen proje için sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, "Allah'ın izniyle en kısa sürede Adıyaman'a eşsiz bir eser daha kazandıracağız" diye konuştu.

Ziyarette sorumlulardan bilgiler de alan Başkanımız burada yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: "Yaklaşık 300 yıllık bir geçmişe sahip olan tarihi çarşıda sürdürdüğümüz restorasyon çalışmalarımızda ikinci etap tüm hızıyla devam ediyor. Eski Adıyaman kültürünün günümüzde ve gelecekte de yaşanmasını sağlamak amacıyla başlattığımız çalışmalarımız tamamlandığında şehrimiz eşsiz bir esere daha kavuşmuş olacak inşallah. Bu anlamda bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz. "