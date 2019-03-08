Son Dakika Haberleri: Başkanımızdan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" Mesajı

Başkanımızdan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" Mesajı

1 saat önce

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, ülke olarak daha hızlı gelişip kalkınmak için kadınların iş dünyasına vereceği katkının önemli olduğunu söyledi.

Başkanımızdan

Başkan Büyüksimitci yaptığı açıklamada, "Kadınlarımız hayatın her anında fedakârlığın ve duyarlılığın sembolü olmuştur. Yetiştirdikleri nesillerle geleceğimizin şekillenmesinde önemli rol oynamaktadırlar. Çağdaş medeniyet seviyesinin yakalanmasında kadınlarımızın rolü ve emeği çok büyüktür" dedi.

Kadınların toplumda ve iş dünyasında büyük başarılara imza attığını belirten Başkan Büyüksimitci, "Toplumun kalkınabilmesi ve ilerleyebilmesi için kadın erkek demeden hepsinin eğitim ve öğretim düzeyinin yükseltilmesi gerekmektedir.Bu konuda sivil toplum örgütlerine de çok büyük görevler düşmektedir. Kadınlarımız hayatın her anında fedakârlığın ve duyarlılığın sembolü olmuştur. Yetiştirdikleri nesillerle geleceğimizin şekillenmesinde önemli rol oynamaktadırlar" diye konuştu.

Kadınların iş dünyasına katılım oranlarının daha da artırılması gerektiğinin altını çizen Büyüksimitci, "Kadınlarımızın önlerindeki engelleri kaldırdığımız zaman neler yapabildiklerini görüyoruz. Daha hızlı büyümemiz ve gelişmemiz için kadınların da iş dünyasına vereceği katkıya ihtiyacımız var. Tüm dünya, ülkemiz ve üyelerimiz arasında görev yapan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir dünya temennisiyle en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum" şeklinde sözlerini tamamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:41 Kaynak: Bültenler

Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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