BAŞKANIMIZDAN YARALI ASKERE ZİYARET

Ziyarette bir konuşma yapan Başkanımız, "Kahraman Gazimizi ziyaret ettik, çok şükür durumu iyi. Rabbim devletimize güç, milletimize birlik versin" diye konuştu.

Hain terör saldırısında çeşitli yerlerinden yaralanan Taştan'ı evinde ziyaret eden Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Taştan'a ve ailesine geçmiş olsun dileğini iletti.

Kaynak: Habermetre

Süleyman Kılınç, Uzman Çavuş, Irak, TSK, Toplum, Son Dakika

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