BAŞKANIMIZDAN YARALI ASKERE ZİYARET - Son Dakika
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BAŞKANIMIZDAN YARALI ASKERE ZİYARET

24.09.2021 17:01
BAŞKANIMIZDAN YARALI ASKERE ZİYARET

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Kuzey Irak'ta yaralanan Adıyamanlı Uzman Çavuş Musa Taştan'ı evinde ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileğini iletti.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Kuzey Irak'ta yaralanan Adıyamanlı Uzman Çavuş Musa Taştan'ı evinde ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileğini iletti.

Kuzey Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan Pençe Kaplan Operasyonunda EYP patlaması sonucu yaralanan Ankara GATA'da 2 ay süren tedavi gören Adıyamanlı Musa Taştan, iyileşip memleketine döndü.

Hain terör saldırısında çeşitli yerlerinden yaralanan Taştan'ı evinde ziyaret eden Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Taştan'a ve ailesine geçmiş olsun dileğini iletti.

Ziyarette bir konuşma yapan Başkanımız, "Kahraman Gazimizi ziyaret ettik, çok şükür durumu iyi. Rabbim devletimize güç, milletimize birlik versin" diye konuştu.

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Kaynak: Habermetre

Süleyman Kılınç, Uzman Çavuş, Irak, TSK, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum BAŞKANIMIZDAN YARALI ASKERE ZİYARET - Son Dakika

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