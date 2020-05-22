Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin korona virüs testinin negatif çıkmasının ardından kulübün resmi internet sitesinden de Çebi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı ve "Başkanımızın testi negatif sonuçlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sağlık durumuyla ilgili siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye, 13.05.2020 tarihli pozitif sonuç alınan Covid-19 testinin ardından yapılan antikor tarama testi ve 21.05.2020 tarihli Covid-19 testi ile klinik tarama çalışmaları negatif sonuçlanmıştır. Başkanımız Covid-19 enfeksiyonu ile ilgili herhangi bir bulgu göstermemekle birlikte gerekli takip ve izolasyon süreci Sağlık Bakanlığımızın önerileri doğrultusunda devam etmektedir." Siyah-beyazlılar ayrıca yönetim kurulu üyelerinin de aynı tarihlerde yapılan testlerin negatif olarak sonuçlandığını açıkladı.

(İHA)