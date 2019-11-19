Son Dakika Haberleri: Başkanın aracına ateş açıp, 'son uyarı' notu bıraktılar (2)
Son Dakika Güncel Başkanın aracına ateş açıp, 'son uyarı' notu bıraktılar (2) - Son Dakika

Başkanın aracına ateş açıp, 'son uyarı' notu bıraktılar (2)

6 saat önce

'ALLAH'IN VERDİĞİ CANI ALLAH'TAN GAYRISI ALAMAZ'Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesi belediye başkanı MHP'li Recep Boyacıoğlu'nun aracına tüfekle ateş açıldığı belirlenirken, saçmaların evine de isabet ettiği öğrenildi.

Başkanın aracına ateş açıp, 'son uyarı' notu bıraktılar (2), System.String[]

'ALLAH'IN VERDİĞİ CANI ALLAH'TAN GAYRISI ALAMAZ'

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesi belediye başkanı MHP'li Recep Boyacıoğlu'nun aracına tüfekle ateş açıldığı belirlenirken, saçmaların evine de isabet ettiği öğrenildi. Saldırı ile ilgili yazılı açıklama yapan Boyacıoğlu, şunları kaydetti: "Gece saat 01.30 sıralarında ilçe merkezindeki evimin bulunduğu sokakta park halindeki şahsıma ait araç ve ikamet ettiğim eve silahlı saldırıda bulunulmuştur. Hamd olsun maddi hasardan başka bir kaybımız yoktur. Gerek ilçedeki hemşehrilerim gerekse gönül daşlarım emin olsunlar. Ben göreve geldiğim günden bu yana helal dairesinde görmediğim, ilçenin ali menfaatlerine bulmadığım hiçbir işe olur vermedim. Beytülmal bildiğim, necip milletimizin emaneti olan Kazımkarabekir Belediyesi'ni doğup büyüdüğüm memleketime bir hizmet aracı olarak gördüm. Ne izah edilmeyecek işim, ne de karşılığında iş almadığımız bir ödememiz yoktur. Şu ana kadar kimse ile herhangi bir hasımlığım söz konusu değildir. Hak, hukuk ve helal süzgecinden geçemeyen taleplerin mermiyle geçeceğini düşünenler aldanır. Gözdağı vermek isteyenler, sarsılmaz iman ve inancımızın dağ gibi olduğunu elbette göreceklerdir. Recep Boyacıoğlu'da her canlı gibi fanidir ancak, Allah'ın verdiği canı Allah'tan gayrı kimsenin alamayacağı bilinmelidir. İlçeye hizmet yolundaki çalışmalarımız aralıksız devam edecektir."


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:27 Kaynak: DHA
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