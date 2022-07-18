Başkanın 'engelli yolu' sorusuna cevabı tepki çekti - Son Dakika
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Başkanın 'engelli yolu' sorusuna cevabı tepki çekti

18.07.2022 14:59
Başkanın 'engelli yolu' sorusuna cevabı tepki çekti

ARDAHAN Belediye Başkanı Faruk Demir'in bir kişinin, "Engelli yolu ne olacak?

ARDAHAN Belediye Başkanı Faruk Demir'in bir kişinin, "Engelli yolu ne olacak?" sorusuna "Her yer bitti engelli kaldı" cevabı, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Ardahan Belediyesi Başkanı Faruk Demir kent merkezinde yapımı süren kaldırım çalışmaları denetlemelerinde yanına gelen bir kişinin engelli yollarını sorması üzerine "Sorun bu olsun. Biz engellilerin elinden tutar götürürüz, her yer bitti engelli kaldı" diye yanıt vererek uzaklaştı. Başkanla diyalogda bulunduğu kişi arasındaki bu konuşmanın cep telefonu ile çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Kullanıcılar başkana tepki gösterirken, özür dileyip, yollarının yapılmasını istedi. Belediye Başkanı Faruk Demir, konuyla ilgili açıklama yapmayacağını bildirdi.


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Ardahan Belediye Başkanı Demir'in engellilerle ilgili sözlerine tepki Ardahan Belediye Başkanı Demir'in engellilerle ilgili sözlerine tepki Ardahan Belediye Başkanı'ndan 'Engelli yolu ne olacak?' diyen vatandaşa skandal cevap: Her yer bitti engelli yolu mu kaldı? Ardahan Belediye Başkanı'ndan 'Engelli yolu ne olacak?' diyen vatandaşa skandal cevap: Her yer bitti engelli yolu mu kaldı?
Kaynak: DHA

Ardahan Belediyesi, Faruk Demir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkanın 'engelli yolu' sorusuna cevabı tepki çekti - Son Dakika

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