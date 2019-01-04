Son Dakika Haberleri: Başkanın Poşet Uygulaması Taktir Topladı

Başkanın Poşet Uygulaması Taktir Topladı

26 dakika önce

Yozgat'ın Sarıkaya Belediyesi, çevre duyarlılığı kapsamında plastik poşet kullanımının azaltılmasına destek verip, Sarıkayalılara bez çanta dağıttı.

Başkanın Poşet Uygulaması Taktir Topladı, System.String[]
Yozgat'ın Sarıkaya Belediyesi, çevre duyarlılığı kapsamında plastik poşet kullanımının azaltılmasına destek verip, Sarıkayalılara bez çanta dağıttı.

1 Ocak tarihinden sonra, çevrenin korunması adına plastik poşet kullanımını azalmak için marketlerde poşetler ücretle satılmaya başlanmıştı. Bu uygulama tüketicilerin tepkisine neden oldu. Yozgat'ın Sarıkaya Belediyesi ile başlattığı bir çalışma ile hem çevrenin korunması adına plastik poşet kullanımının azaltılmasına destek veriş oldu hem de tüketicilerin tepkisini değil taktirini topladı.

Sarıkaya Belediyesi, ham bezden diktirdiği market çantalarını bugün itibari ile Sarıkayalılara dağıtmaya başladı. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, plastik poşet kullanımının azaltılması fikrini desteklediklerini belirterek bu yöndeki çalışmaya destek vermek için Belediye binalarında ki su tahsilatı servisinden bez çantaları dağıtmaya başladıklarını açıkladı. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:06 Kaynak: İHA

Yozgat, Sarıkaya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Gelin Adayı Sinem Umaş, Kürk Giyen Serenay Sarıkaya'ya Ateş Püskürdü Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Başarılar Diliyorum

Son Dakika! İstanbul'un 39 İlçe Adayıyla Cuma Namazı Kılan Binali Yıldırım: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır Son Dakika! CHP'de 4'ü Büyükşehir 4'ü İl Olmak Üzere 102 Belediye Başkan Adayı Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 15:32:51. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkanın Poşet Uygulaması Taktir Topladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]