Başkanın rakibi belediye çalışanına 288 kilometre uzakta görevlendirmeye, yargı 'dur' dedi - Son Dakika

ANTALYA'nın İbradı ilçesinde son yerel seçimde belediye başkanı Serkan Küçükkuru'ya rakip olan belediyede görevli memur Mustafa Kozanoğlu, kurumlar arası geçici görevlendirme ile 288 kilometre uzaklıktaki Elmalı Belediyesi'ne gönderildi. Kozanoğlu'nun başvurusu üzerine Antalya Bölge İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

İbradı'da 31 Mart 2019'daki Mahalli İdareler Seçimleri'nde CHP'nin adayı mevcut belediye başkanı Serkan Küçükkuru, oyların yüzde 49'unu alarak yeniden başkan seçildi. 1994 yılında göreve başlayan belediye çalışanı memur Mustafa Kozanoğlu, DSP'nin başkan adayı olarak girdiği seçimde, oyların yüzde 1'ini aldı. Kozanoğlu, seçim süreci sonunda belediyedeki görevine iade talebinde bulundu ve 8 Nisan'da işe başladı.

Kozanoğlu'nun işe başlamasının ardından iddiaya göre Başkan Küçükkuru tarafından mobbing uygulanmaya başlandı. 10 Temmuz tarihinde de Kozanoğlu'na, 'kurumlar arası geçici görevlendirme yönetmeliği' kapsamında Elmalı ilçesinde görevlendirildiğine yönelik yazı tebliğ edildi. Başkan Serkan Küçükkuru imzalı görevlendirme yazısında gerekçe olarak 'görev gereği' ifadesi yer alırken, Mustafa Kozanoğlu'nun 22 Temmuz'da Elmalı Belediyesi'nde göreve başlaması istendi.Elmalı Belediyesi'ndeki görevine başlayan Kozanoğlu, kararın iptali için Antalya Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak 288 kilometre uzaklıktaki Elmalı'ya gönderilmesinin Anayasa güvencesindeki seçme ve seçilme hakkının kullanılmasına yönelik bir cezalandırma niteliğinde olduğunu belirtti.Başvuruyu inceleyen Antalya 4. İdare Mahkemesi, görevlendirmede Kozanoğlu'nun muvafakatinin alınmadığı ve görevlendirmede hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle davaya konu olan işlemin iptaline karar verdi. Mahkeme kararının ardından Kozanoğlu, İbradı Belediyesi'ndeki görevine tekrar başladı.

Mustafa Kozanoğlu, 1994 yılında göreve başladığı İbradı Belediyesi'nde işçi ve memur kadrosunda çalıştı ve 2014 yılı sonrasında yazı işleri, fen işleri müdürlüklerinin yanı sıra kısa süreli başkan yardımcılığı görevinde bulundu.