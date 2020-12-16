Başkanın TMO zaferi: Fındık alımı 30 Nisan 2021'e kadar uzatıldı - Son Dakika

Başkanın TMO zaferi: Fındık alımı 30 Nisan 2021'e kadar uzatıldı

16.12.2020 14:33
Başkanın TMO zaferi: Fındık alımı 30 Nisan 2021'e kadar uzatıldı, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, son haftalarda fiyatı düşme eğilimine giren fındık konusunda kararlılığını konuşturarak üreticinin ve piyasanın rahat nefes almasını sağladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, son haftalarda fiyatı düşme eğilimine giren fındık konusunda kararlılığını konuşturarak üreticinin ve piyasanın rahat nefes almasını sağladı. Başkan Güler, ekim ayından itibaren sürdürdüğü temaslar sonucunda Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO), 31 Aralık'ta sona erecek 2020 ürünü fındık alım tarihini 30 Nisan 2021'e kadar uzattı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, eylül ayından itibaren Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 22 liradan alımı yapılmasına başlanan, serbest piyasada 25 liraya kadar yükselen fındık fiyatının son haftalarda 21 lira seviyesine düşmesi üzerine 14 Aralık 2020 Pazartesi günü yaptığı "Fındıkta oyunları bozacağız" açıklamasıyla bu duruma müdahale edileceği sinyalini verdi.

Sezon başında fındık fiyatına müdahale etmeye çalışan tekelleşmiş firmaların oyunlarına müdahale ederek üreticiyi sevindiren fiyatın açıklanmasında etkili olan Başkan Güler, serbest piyasada regülatör görevi yapan ve fındık fiyatının dengelenmesinde büyük rol oynayan TMO'nun alım süresinin uzatılmasına yönelik çalışmalara Ekim ayında başladı.

Görüşmelere Ekim ayında başladı

Başkan Güler, 23 Ekim günü Ordu'ya gelen TMO Genel Müdürü Ahmet Gürdal ile uzun bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli nezdinde görüşmelerde bulunan Başkan Güler, son haftalarda serbest piyasada fındık fiyatını düşürme eğilimine giren çevrelere 14 Aralık Pazartesi günü yaptığı açıklama ile mesaj yolladı. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ile yakın temasta olduğunu vurgulayan Başkan Güler, "Fındıkta oyunları birlikte bozacağız" açıklamasıyla TMO'nun alım süresinin uzatılacağı sinyalini verdi.

Başkan Güler'in temasları sonucunda TMO'nun yeni yılda alım yapmasına yönelik kararname 15 Aralık Salı akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık üreticisinin lehine olan kararnameyi beklemeden imzaladı. Kararnamenin onaylanmasının ardından Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Üreticilerimizi hiç yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Fındık üreticilerimize müjde: Toprak Mahsulleri Ofisimizin fındık alım süresini 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzattık. Hem üreticimizin hem de ülkemizin kazanması için çalışıyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

Üretici dostu Başkan

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Temmuz ayında fındık fiyatına müdahale etmeye çalışan kesimlere sert bir mesaj vererek, "Fındığı da fındık fiyatını da Roma, Londra, Washington merkezli oligopolist, yani alıcı piyasasında tekelleşen firmaların insafına ve tekeline bırakmayacağız. Fındığın fiyatını biz belirleyeceğiz" açıklamasıyla gündem oluşturmuştu.

Bu açıklamanın ardından fındık fiyatının 22 lira olarak belirlenmesinde etkili olan Başkan Güler, TMO'nun yeni yılda alım yapmayacağı beklentisiyle son haftalarda fiyatı düşürme eğilimine giren kesimlere karşı TMO nezdinde girişim ve görüşmelerde bulundu.

İlk mesajını 23 Ekim günü TMO Genel Müdürü Ahmet Gürdal ile görüşmesinin ardından veren Başkan Güler, fiyatı düşürme eğilimine giren çevrelere 14 Aralık Pazartesi günü yaptığı açıklama ile mesaj gönderdi. Başkan Güler, "Fındık fiyatlarıyla ilgili yapay gelişmeleri, fiyat oyunlarını yakından izliyoruz. Bizi çok seven Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli beyle de yakın temas içindeyim. Kimse merak etmesin. İnşallah yeni yılda da oyunları birlikte bozacağız" sözleriyle TMO'nun alım süresinin uzatılacağı sinyalini verdi.

"Üreticilerimize hayırlı olsun"

TMO'nun alım süresinin uzatılmasını değerlendiren Başkan Güler, bu karar ile piyasanın rahatlayacağını söyledi. Uzatılma kararının üreticilere vatandaşlara hayırlı olması temenni eden Güler, TMO'nun fındık alım süresinin uzatılmasının fiyatın aşağı düşmesini de engelleyeceğini dile getirdi. Güler, "Tarım Bakanımız sayın Bekir Pakdemirli bey müjdeli haberi verdi. Kendisi ile iletişim halinde olduğumuzu ve üreticilerimizin endişelerini yakinen takip ettiğimizi belirtmiştik. Hükümetimiz her zaman fındığın ve fındık üreticisinin yanında oldu, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Bu kararın alınmasında büyük candan destekleri olan başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye üreticilerimiz ve vatandaşlarımız adına teşekkürü borç biliyorum" dedi. - ORDU

Başkanın TMO zaferi: Fındık alımı 30 Nisan 2021'e kadar uzatıldı
Başkanın TMO zaferi: Fındık alımı 30 Nisan 2021'e kadar uzatıldı

Toprak Malzemeleri Ofisi, Fındık, Nisan, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkanın TMO zaferi: Fındık alımı 30 Nisan 2021'e kadar uzatıldı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Yunanistan 12 yıl sonra ilk defa savunma bütçesini 5 kat artırdı Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı 2 gün önce baba olmuştu! Kundaktaki bebeğine doyamadan kazada can verdi Çin, Almanya'dan 100 milyon doz korona aşısı alacak Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Firar ettiği zannedilen askerin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı! Naaşına 19 yıl sonra ulaşıldı
Son Dakika! Erdoğan'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki: Bu nasıl bir ittifak? Son Dakika! Erdoğan'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki: Bu nasıl bir ittifak?         
14:14
Koronavirüs aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın Koronavirüs aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın         
14:09
Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi         
13:30
Putin'in Putin'in "Dünyada eşi benzeri yok" dediği Avangard balistik füzesi aktif hale getirildi         
13:13
Sevgilisini öldürüp kokmasın diye klimayı açmıştı! Cani adamın firari olduğu ortaya çıktı Sevgilisini öldürüp kokmasın diye klimayı açmıştı! Cani adamın firari olduğu ortaya çıktı         
13:03
9 yaşındaki kız çocuğu, beyin ameliyatı sırasında piyano çaldı 9 yaşındaki kız çocuğu, beyin ameliyatı sırasında piyano çaldı         
12:27
Haluk Levent, cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesini satın aldı Haluk Levent, cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesini satın aldı         
11:02
Atık sulardaki 'koronavirüs haritası' mutasyonu ortaya çıkardı Atık sulardaki 'koronavirüs haritası' mutasyonu ortaya çıkardı         
10:48
İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! 13 milyon liralık uyuşturucuyu tropikal meyvelerin içerisinde saklamışlar İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! 13 milyon liralık uyuşturucuyu tropikal meyvelerin içerisinde saklamışlar         
10:24
Honda, 1,4 milyondan fazla aracı geri çağıracak Honda, 1,4 milyondan fazla aracı geri çağıracak         
10:23
Kızına şifa olması için yaptığı kozalak reçeli, gelir kapısı oldu Kızına şifa olması için yaptığı kozalak reçeli, gelir kapısı oldu         
10:02
Uzaktan eğitim için bilgisayar alan ailenin hevesi kursağında kaldı! Kutudan 3 kitap çıktı Uzaktan eğitim için bilgisayar alan ailenin hevesi kursağında kaldı! Kutudan 3 kitap çıktı         
09:38
Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor         
09:26
Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik         
09:07
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
"Mezarlıkta kalıyorum, devlete kurban olayım" dedi, polisler ceza kesmedi         
02:04
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 14:50:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkanın TMO zaferi: Fındık alımı 30 Nisan 2021'e kadar uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei