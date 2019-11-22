Başkanının aracına ateş açıp, 'son uyarı' notu bırakan 3 kişi tutuklandı

Polis , plakaları sökük araçla olay yerine gelip, saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalayarak, gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Kazımkarabekir Belediye Başkanı MHP'li Recep Boyacıoğlu'nun Pazar Mahallesi'ndeki evi ile park halindeki hafif ticari aracına, 19 Kasım gecesi kimliği belirsiz kişilerce tüfekle ateş edildi. Saldırganlar aracın ön camına, 'Bu son uyarı, kan akacak' notu bırakıp kaçtı.

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MHP'li başkanın aracını kurşunlayıp, "Bu son uyarı" notu bırakan saldırganlar yakalandı

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