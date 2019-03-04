Başkanlar Balkan Göçmenleri ile Buluştu

Ekin Düğün Salonu'nda yapılan etkinliğe CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve CHP Eskişehir İl Başkanı Abdülkadir Adar katıldı. Kadınların yoğun katılım sağladığı etkinlikte, kadınlar Belediye Başkanlarına büyük ilgi gösterdi. Gelen fotoğraf taleplerini reddetmeyen Başkanlar bol bol fotoğraf çektirdi. Dans gösterilerin yapıldığı etkinlikte sevilen sanatçı Mithat Körler sahne aldı.

"SİZLER BU MEMLEKETİN KALKINMASINDA EN BÜYÜK EMEKLERİ OLAN İNSANLARSINIZ"

Etkinlikte konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Balkan Göçmeni bir ailenin çocuğu olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Balkan Göçmeni aileler ile çok güzel anıları olduğunu belirten Büyükerşen, "Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüm döneminde Balkan Göçmeni vatandaşlarımız ile çok başarılı işler yaptık. Üniversitenin bugün çok güzel olmasında Balkan Göçmenlerinin emeği vardır. Sizler bu memleketin kalkınmasında en büyük emekleri olan insanlarsınız.Bu şehir mutlu, gururlu, huzurlu ve güvenli ise burada sizlerin payı çok fazladır. Düzenlenen geceye bizleri davetinizden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

"HEP BİRLİKTE DAHA İLERİYE YÜRÜMEMİZ GEREKİYOR"

Etkinlikte konuşma yapan isimlerden biri de Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt oldu.

Balkan Göçmenlerinin Atatürk'ün dostu, yoldaşı olduğunu belirten Kurt, bu nedenle Balkan Göçmenleriile bir arada olmaktan onur ve gurur duyduğunu söyledi. Atalarının Kırım'dan Dobruca'ya göç ettiğini belirten Kurt, "Dobruca'da orada yaşamış. O nedenle beni de biraz kendinizden sayarsanız memnun olurum. Sevgili dostlar, bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlemiş olduğunuz bu yemekte, sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kadının toplumun yarısı olduğunu ve toplumun bütününü kucakladığını hepimiz kabul

etmeliyiz. Atatürk'ün kadınlara sağladığı haklar, yetkiler ve hukuki düzenlemelerle Türkiye'de

kadınlar, eşit yurttaş olarak erkeklerle birlikte omuz omuza mücadele ediyor. Bunu geriye götürmeye, durdurmaya çalışan zihniyete, tüm kadınlarla birlikte Balkan Göçmenlerimizin de hayır diyeceğini biliyorum. Bu mücadele de geride durursanız, çok büyük sıkıntılar yaşayacağız. Bu sıkıntıları yaşamamak için hep birlikte daha ileriye yürümemiz gerekiyor. 31 Mart bunun için bir fırsat, vereceğiniz oylar bu iktidarın haklarınızı geriye götürmesine engel olabilir. 31 Mart'ta vereceğiniz oylar bu iktidarın olumsuz gidişatına dur diyebilir, 17 yıldır ezici bir çoğunlukla iktidar olup da hiçbir sorunu çözmeyen bu hükümete bir ders olabilir" diye konuştu.

"BERABERLİĞİMİZ HİÇ BİTMESİN, YOLUMUZ AYDINLIK OLSUN"

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, etkinlikte konuşan bir diğer isim oldu. Balkan göçmenleri ile bir arada olmaktan dolayı çok mutlu ve huzurlu olduğunu ifade eden Ataç, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Marteniçka isimli bir geleneğinizi daha öğrendim ve merak ettim. Baharı simgeleyen bu beyaz, kırmızı renkli bileklikler 1 Mart'ta takılıyormuş ve ağaçlar çiçek açtığında bir dilek dileyip ağaca asılıyormuş. Satın alınan değil, el emeği ile yapılan bir bileklik. Beyaz renk uzun ömrü, kırmızı ise sağlık ve gücü temsil ediyor. Arkadaşlarımız da sizler için hazırladılar, ben de her 1 Mart'ta takacağım. 1971'den beri camianızın içindeyim. Hekimlik dönemimde hep göçmen kardeşlerimle birlikte çalıştım, onlar da bu akşam ailecek aramızdalar. Göçmenlerimizin Eskişehir'e büyük katkıları olmuştur. Köstence de kardeş şehrimiz. Çünkü Türkiye'ye göçlerden biri de Köstence'dendir. Siz demokrasinin, bağımsızlığın hasreti ile yaşadınız. Bunları bize de Mustafa Kemal Atatürk verdi. Siz her konuda tarafsızsınız ama Mustafa Kemal deyince tarafınızı gösterirsiniz. Bu şehirde bundan sonra da hep birlikte ve kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Beraberliğimiz hiç bitmesin, yolumuz aydınlık olsun."