Başkanlar bir araya geldi - Son Dakika
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Başkanlar bir araya geldi

6 saat önce

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

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Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yılmaz, konuğuna teşekkür etti. Ziyareti hakkında açıklama yapan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman ise, "Bilecik İl Genel Meclis Başkanımız Osman Yılmaz ağabeyimizi ziyaret edip beldemizle ve ilimizi ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunduk. Kendilerine sıcak ve samimi ev sahipliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK

Mustafa Yaman, Osman Yılmaz, Bayırköy, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:42 Kaynak: İHA
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