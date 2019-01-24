Başkanlar Bulut ve Doğan Türkiye Ekonomi Şurası'na Katıldı

Kocaeli Ticaret Odası'nın da aralarında bulunduğu 365 oda ve borsanın çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Ekonomi Şurası düzenledi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğindeki Türkiye Ekonomi Şurası; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan, Oda ve Borsa Başkanları, Meclis Başkanları, OSB Başkanları ile çok sayıda iş insanının katılımıyla TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Şura'da iş dünyasının temsilcileri sorun ve çözüm önerilerini birinci ağızdan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanlar ile paylaşma imkanı buldu.

TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasında, 2003 yılında başlayan Ekonomi Şuralarında, hep yanlarında oldukları ve iş dünyasına destek verdikleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. 2017'de iş dünyasının istihdamda ve yatırımda rekorlar kırdığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, aynısını 2019'da da yapmaya hazır olduklarının altını çizdi. Erdoğan'dan özel sektörü desteğinin devamını isteyen Hisarcıklıoğlu, "Şu an bu salonda, 81 il ve 160 ilçeden, bölgelerinin kanaat önderleri olan, Oda ve Borsa Başkanlarımız bulunuyor. Onlar Temmuz'dan beri yoğun bir mesai harcadılar. İllerin ve ilçelerin sorunlarını çıkardılar, öneriler hazırladılar. Böylece tüm ülkede, yerelde hangi ekonomik sıkıntılar yaşanıyorsa, hepsini tespit ettiler. Emekleri için teşekkür ediyorum. Biz şimdi tüm bunları, il bazında ve ayrıca bakanlıklara göre tasnif ediyoruz. Şura'dan sonra tamamını size ve her birini ilgili kamu kurumlarına ileteceğiz" dedi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen Türkiye Ekonomi Şurası'nda yaptığı konuşmaya, toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ederek başladı. Türkiye ekonomisinin nabzının şuranın yapıldığı salonda attığını belirten Erdoğan, toplantıya katılanların aynı zamanda şehirlerinin kanaat önderleri olduğuna değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradaki kardeşlerimiz, piyasa dediğimiz mekanizmanın canlı temsilcileridir. Bu bakımdan sizlerin ülkemize, şehirlerinize ve sektörlerinize dair görüşleri bizim için daima yol gösterici olmuştur" dedi. Türkiye'yi, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına iş dünyasıyla birlikte yükselteceklerini belirten Erdoğan, katılımcılara "Türkiye'yi orta-üst gelir grubundan üst gelir grubuna sizlerle birlikte taşıyacağız. Yeni nesillere, 2053 ve 2071 vizyonlarımızı sizlerle birlikte emanet edeceğiz. Hiç şüpheniz olmasın ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin menfaatlerinin ilgilendiren her talebi dinleyeceğiz ve gereğini yapacağız" diye hitap etti.

BAŞKANLAR BULUT VE DOĞAN'DAN DEĞERLENDİRME

Türkiye Ekonomi Şurası'nı değerlendiren Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Akın Doğan, şuranın iş dünyasının beklentilerini, görüş ve önerilerini iletmek için önemli bir organizasyon olduğunu ifade ederek, "Şehrimiz iş insanlarının istek ve önerilerinin sorumluluğunda olan Kocaeli Ticaret Odası olarak, kapsamlı raporumuzla toplantıda yerimizi aldık. Kocaeli iş dünyamızın bizlere ilettiği sorunları detaylı bir şekilde sunduk. Türkiye ekonomisine güç katan şehirlerin başında gelen Kocaelimizin istek ve önerilerinin ivedilikle hayata geçirilmesini arzu ediyor, şuranın tüm ülkemize ve kentimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.