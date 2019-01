Başkanlar, Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı

MERSİN (İHA) – Mersin'de belediye, oda ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları, yayınladıkları mesajlarla basın çalışanlarının sorunlarına dikkat çekerek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladılar.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, gücünü kamuoyu desteğinden alan, halkın haber alma hakkının kullanılmasını sağlayan basının, önemli ve etkin bir denetim organı olma konumuyla demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Basının, haberlerini özgürce yapabilmesi gerektiğini belirten Kocamaz, "Ülke olarak gelişmiş bir demokrasiye, güçlü bir ekonomiye sahip olmak istiyorsak, o zaman özgür ve güçlü bir basına ihtiyacımız var demektir. Basın mensupları, bugün çok zor şartlarda, çok önemli görevler ifa etmektedir. Güçlü gazeteci, güçlü basın kuruluşunun; güçlü basın kuruluşları da güçlü demokrasinin temelidir. Mersin'de objektif, güçlü ve sorumluluk alan yerel basın sosyal, kültürel ve ekonomik yönden ilimizin kalkınmasında büyük rol oynamaktadır, Bu anlayışa sahip çıkarak, özveri içerisinde gayret gösteren yerel basın temsilcilerimizin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı duyarlılıkla hareket edeceklerine yürekten inanıyor, onları her daim destekliyoruz" diyerek, basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.



Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna da Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığı mesajında, demokrasinin güçlenmesi ve sağlıklı bir kamuoyunun oluşmasının basın özgürlüğü ile mümkün olduğunu dile getirdi. Mersin'in sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan basın mensuplarına teşekkür eden Tuna, "Basın mensuplarımızın çalışma şartlarını kolaylaştırmak, onlara gereken desteği ve katkıyı sağlamak toplum olarak hepimizin ortak görevidir. Biz yerel yöneticiler de mesai mefhumu gözetmeden kamuoyunu bilgilendirmek adına zor ve meşakkatli bir görevi icra eden basın mensuplarımızın emeklerine ve gayretlerine şahidiz. Özveri ile görevlerini icra etmeye çalışan gazetecilerimizin 2019 yılında daha da güzel şartlarda çalışmalarını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.



Adalet ve Kalkınma Partisi Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ise basının; toplumun bilgilenmesi ve bilinçlendirilmesinde, birlik, beraberlik, barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde önemli bir paya sahip olduğunu vurguladı. Basın çalışanlarını kutlayan Ercik, güçlü bir demokrasiye sahip olmanın güçlü bir basınla mümkün olacağını kaydederek, "Demokrasinin hakim olduğu ülkelerde basın çok önemli görevler üstlenmektedirler. Bu görevlerini de zor şartlar altında yerine getirdiklerini biliyoruz. Güçlü bir demokrasiye sahip olmak istiyorsak eğer, basınımızın da güçlenmesine katkı sağlamalı, gazeteci arkadaşlarımızın daha iyi şartlar altında görevlerini yerine getirmelerini sağlamalıyız. Kamuoyunu bilgilendirme, aydınlatma gibi onurlu bir görevi yerine getiren tüm medya çalışanlarının, daha iyi koşullarda görev yapabilmeleri için AK Parti iktidarı üzerine düşen görevi yerine getirmiştir, bundan sonrada aynı hassasiyetini sürdürecektir" dedi.



Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz da basın özgürlüğünün demokrasinin olmazsa olmazı olduğunu ifade ederek, "Basın özgürlüğü, halkın özgürlüğü demektir ve demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Halkın haber alma özgürlüğünün ihlal edilmesi, demokrasiye ve insan haklarına aykırıdır" ifadelerini kullandı.



Ekonomide yaşanan sıkıntılar nedeniyle yerel gazetelerin artık kağıt krizine direnemediklerine, birçok gazetenin kapandığına dikkat çeken Yeşilboğaz, "Yerel gazetelerin susması, Anadolu'nun susması demektir. Hükümetin bu konuya acil olarak el atıp çözüm üretmesi şarttır" dedi.



Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, basının, demokrasi ve demokrasinin en büyük nimeti olan çok sesliliğin temelini oluşturduğunu kaydetti. Basın içinde işin en zor ve çileli kısmını gazetecilerin çektiğini vurgulayan Kızıltan, şunları kaydetti: "Şartlar ne olursa olsun bilgiyi ve olayları topluma duyurmayı tek amaç edinen ve bu yolda kişisel fedakarlığın en büyüğünü yapan kişilerdir gazeteciler. Özellikle yerel gazeteciler için bu sorunlar iki kat daha fazladır. Gerek çalışma koşulları gerekse sosyal haklarındaki eksikler bakımından yerel gazeteciler çalışırken büyük bir fedakarlık göstermektedir. Bu eksiklerin yasalarla giderilmesi en büyük dileğimizdir. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak toplumun sesi olan basınımızın her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz."



Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer ise basının demokrasinin işleyişinde önemli bir rol üstlendiğinin ve demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunun altını çizdi. Basın çalışanlarının sorunlarının çözülmesi, haklarının iyileştirilmesi, hak ettikleri hayat şartlarına ve çalışma ortamlarına kavuşturulmasının basını daha da güçlü kılacağına dikkat çeken Dinçer, basın emekçilerinin büyük bir kısmının bu zor görevi, her türlü sosyal güvenlikten yoksun olarak yerine getirdiğinin altını çizdi. Basın çalışanlarının karşısındaki en büyük tehlikenin ise tekelleşme olduğuna vurgu yapan Dinçer, basında çok sesliliğin sürdürülmesi için tekelleşmenin önüne geçilmesi gerektiğini kaydederek, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.



Arbel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Arslan da mesajında, demokrasinin vazgeçilmez unsuru, kamuoyunun gözü kulağı olan; doğru, tarafsız, objektif, ilkeli ve dürüst yayıncılık prensiplerinden ödün vermeden çalışan tüm gazetecilerin bu özel günlerini kutladı. Arslan, "Zaman kavramı olmaksızın zor şartlarda görev yapan basın mensuplarımız şehrimizin, ülkemizin sorunlarını kamuoyuna aktarmak adına özveriyle görev yapmaktadır. Basın kuruluşlarımızın daha özgür bir Türkiye adına verdiği mücadelede her zaman gazetecilerimizin yanındayız" dedi. - MERSİN

