Başkanlar Çamlıca'da Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Eskişehir'de gerçekleştirdikleri belediyecilik çalışmaları ile örnek bir kent yaratan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt düzenledikleri ziyaretlerle vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Çamlıca Mahallesi'nde Pir Ahmet Derneği, Kemal Sultan Derneği ve Es-Es Kıraathanesi'ni ziyaret eden üç başkan, vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretlerde konuşan Başkan Büyükerşen, "Büyükşehir Belediyesi olarak geniş bir alanda alt yapı ve üst yapı çalışmalarımız başta olmak üzere sosyal belediyecilik anlayışı ile siz kıymetli hemşehrilerimize hizmet götürüyoruz. Çamlıca Mahallemiz de bizler için çok kıymetli. Sayın Ataç ile birlikte hayata geçirdiğimiz çalışmalarla yaşamaktan mutlu olduğunuz bir mahalle oluşturduğumuza inanıyorum. Bundan sonra da sizlerden gelen istekler doğrultusunda Çamlıca için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. İlginiz ve desteğiniz için Çamlıcalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

Çamlıcalıların kentteki gelişimi bizzat yaşayan bir mahalle olduğunu belirten Ahmet Ataç ise "Sizlerle konuşmak, görüşmek o kadar güzel ve keyifli ki anlatamam. Yıllardır devam eden yakın ilişkilerimiz bundan sonra da devam edecek. Sizler bizleri, bizler de sizleri iyi tanıyoruz. Yaptıklarımızı anlatmaya gerek bile yok, sizler mahalle ve kentimizdeki gelişimi bizzat yaşıyorsunuz. Çamlıca Mahallesi, kentimizin en çok gelişim gösteren noktalarından bir tanesi. Çalışma ve yatırımlarımız ile yapısı gelişti, nüfusu arttı ve Eskişehir'in yükselen bir değeri oldu. Bizler bugün buraya başımız dik ve rahat bir şekilde gelebiliyor ve sizlerin memnuniyetini görebiliyoruz. Bu, tüm emek ve çabalarımızın karşılığı oluyor. Kentimizin genelinde güzel bir birlikteliğimiz var, birlikte daha çok çalışarak daha güzel bir geleceğe yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Çamlıca'nın 31 Mart'ta gereğini yapacağına inandığını ifade eden Kazım Kurt ise "Birlikte olduğumuzu, birlikte güçlü olduğumuzu göstermek istiyoruz. Çamlıca Eskişehir'in en çok gelişen mahallelerinden biri. Bu gelişmenin sebebi de Büyükşehir belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Tepebaşı Belediyi Başkanı Ahmet Ataç. Büyükşehir Meclisinde grubumuz azınlıkta olduğu için projeleri geçirmekte zorlanıyoruz. Bizim bu meclis üyesi sayısını artırmamız gerekiyor. Bu sorunu aşmanın yolu da birkaç ilçeyi daha almaktan geçiyor. O ilçeleri almamız için de bize sizin yardım etmeniz, destek olmanız gerekiyor" dedi.