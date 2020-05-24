Başkanlar canlı yayında Konyalılarla bayramlaştı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında Konyalılarla bayramlaştı. Canlı yayına Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da katıldı. Başkan Altay, şehit ve gazi aileleri ile sosyal medyadan mesaj yazan Konyalıları da telefonla arayarak bayramlarını tebrik etti.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği canlı yayınla Konyalıların bayramını kutladı. Instagram hesabından yaptığı canlı yayında bütün Konyalıların Ramazan Bayramını tebrik eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, alışık olunanın dışında bir bayram geçirildiğini belirterek, ancak Konyalılarla aralarında bir engel olmadığını söyledi.



Kurban Bayramına kadar salgın sürecinin normalleşmesini umduğunu ifade eden Başkan Altay, "Türkiye gayet iyi gidiyor. İnşallah bayramdan sonra çok daha güzel olacak. Biz de kurallara uyacağız ve ülkemiz, şehrimiz bu sorundan bir an önce uzaklaşacak." diye konuştu.



"Ekiplerimiz görevde"



Konya'yı çok daha güzel bir geleceğe taşımak için hem merkezde hem merkez dışındaki ilçe belediye başkanlarıyla birlikte yoğun bir gayret içerisinde olduklarını kaydeden Başkan Altay, şöyle devam etti: "Bizler evlerimizdeyiz ama itfaiye personelimiz, zabıtalarımız, ulaşımdaki arkadaşlarımız, temizlikteki arkadaşlarımız şu anda Konya'nın 31 ilçesinin 42 bin kilometrekarelik alanında Konya'ya hizmet etmeye devam ediyor. İlçe belediyelerimizin çalışanları da evinizde de olsanız bayramı sorunsuz geçirmeniz için çalışmalara devam ediyor. İnşallah süreç tamamlandıktan sonra Konya'ya yapacağımız çok daha güzel hizmetleri sizlerle paylaşacağız."



"İlçe belediye başkanları Konyalıların bayramını kutladı"



Canlı yayına katılan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim" diyerek, bütün Konyalıların bayramını tebrik etti. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Tüm hemşehrilerime selamlarımı iletiyorum. İnşallah Kurban Bayramı'nda yüz yüze geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi geçirmeyi ümit ediyorum." diye konuştu. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da "İnşallah yüz yüze bütün hemşehrilerimizle bir arada oluruz. Herkesi çok özledik. İnşallah bu sıkıntılardan en kısa sürede kurtuluruz" dedi.



Başkan Altay, şehit aileleri ile gaziler ve gazi yakınlarını da arayarak mübarek Ramazan Bayramlarını tebrik ederek, vatan için hayatını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifalar diledi. Başkan Altay, sosyal medya hesaplarına mesaj gönderen Konyalıları da arayarak bayramlarını kutladı. - KONYA