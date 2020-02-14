Başkanlar çocukların tiyatro heyecanına ortak oldu - Son Dakika
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Başkanlar çocukların tiyatro heyecanına ortak oldu

7 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun çocuk oyunlarından "Kuyudaki Aslan" isimli oyunun şubat ayı gösterimini izleyen çocuklar, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram...

Başkanlar çocukların tiyatro heyecanına ortak oldu, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun çocuk oyunlarından "Kuyudaki Aslan" isimli oyunun şubat ayı gösterimini izleyen çocuklar, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile buluştu.


Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sahnelendiği ilk günden bu yana büyük ilgi gören "Kuyudaki Aslan" oyununda çocukları bir kez daha buluşturdu. Ömer Naci Topcu'nun yazdığı, yönetmenliğini Yiğit Gümüşada'nın yaptığı oyunu büyük bir keyifle izleyen çocuklar, oyun çıkışında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile buluştu. Başkanlar çocuklarla yakından ilgilenip sohbet etti.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Şehir Tiyatrosu'nun çocuk oyunlarının son iki yılda 136 seansta 102 bin çocuk tarafından izlendiğini belirterek, emek veren herkese teşekkür etti.


Mart ayında da çocuklarla buluşmaya devam edecek "Kuyudaki Aslan" oyununda; tavşanlar, maymunlar, ayılar, ceylanlar ve birçok hayvanın yaşadığı ormanda bir kurt, bir tilki ve bir aslan tarafından rahatsız edilmesine karşılık bir çıkış yolu arayan orman sakinlerinin yuvalarında huzur bulma çabası anlatılıyor.


Konya Şehir Tiyatrosu şubat ayı içerisinde; "Mavi Kuş", "Suç ve Ceza" ile "Küçük Kara Balık" oyunlarını; konuk oyun olarak da "Son Çıkış" ve "Kuşlar Diyarı" adlı oyunları tiyatro severlerle buluşturacak. - KONYA

Uğur İbrahim Altay, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:38 Kaynak: İHA
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