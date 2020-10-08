Başkanlar, Covid-19 deneyimlerini paylaştı - Son Dakika

Başkanlar, Covid-19 deneyimlerini paylaştı

08.10.2020 12:15
Başkanlar, Covid-19 deneyimlerini paylaştı, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dünya Büyükşehirler Günü kapsamında düzenlenen çevrimiçi panele katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dünya Büyükşehirler Günü kapsamında düzenlenen çevrimiçi panele katıldı.

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN HABITAT) ve Metropolis tarafından Dünya Büyükşehirler Günü ilan edilen 7 Ekim'de yerel yönetimlerin Covid-19 deneyimine ve yönetişime odaklanan bir çevrimiçi panel düzenledi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Önder Ergönül'ün konuşmacı olduğu panelde yönetişim bakış açısından büyükşehirlerde COVID-19 salgını ve halk sağlığı konusu ele alındı.

Panelde konuşan Başkan Tahir Büyükakın, belediyelerin süreçteki sorumluluk ve çalışma biçimleri değerlendirilirken büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyeleri arasındaki ölçek farklılıklarını göz önünde bulundurmanın önemine dikkat çekti. Büyükakın "Mesele bir kriz yönetimi, sevk ve idare meselesi. Pandemi başlangıcında virüsün buraya geleceğini öngörerek hazırlıklarımızı yaptık. Yaraları sarma, rehabilitasyon da sürecin önemli bir parçası. Sağlık çalışanlarını Kocaeli'nde yaz aylarında belediyeye ait kamplarda dinlendirdik. Moral etkinliklerinin dayanıklı şehirler için önemli olduğunu düşünüyorum. Kapasite yeterliliği de toplu taşıma, personel sayısı gibi pek çok açıdan ele alınmalı. Ekiplerde bulaş riskini değerlendirerek gruplara ayırarak çalıştırma yöntemi izledik. Kurumlar arası koordinasyon önemli. Pandemi kurullarından kararlar hızlıca alındı. Sağlık Bakanlığı da toplu taşımada HES kodlarıyla bir entegrasyon çalışması yürütüyor. Doğru ve zamanında bilgilendirme çok önemli. Psikolojinin yönetilmesi ajandamıza daha güçlü girmeli. Paniği yönetmek gerekiyor. İnfodemi ile de başa çıkmak lazım. Yerel yönetimler olarak problemleri yerinde daha rahat görüyoruz. Şehir planlamasını yeniden ele alıp daha çok açık alan oluşturmalıyız. Açık alan etkinliklerine, odak grup etkinliklerine yoğunlaşmalıyız. Bu durumlarda yardımlaşma noktasında ve gönüllülerin organize edilmesinde sivil toplum teşkilatlarının önemi ortaya çıktı" diye konuştu. - KOCAELİ

Başkanlar, Covid-19 deneyimlerini paylaştı
Başkanlar, Covid-19 deneyimlerini paylaştı

Tahir Büyükakın, Koronavirüs, Kocaeli, yerel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkanlar, Covid-19 deneyimlerini paylaştı - Son Dakika

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