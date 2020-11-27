Başkanlar deprem bölgesinde inceleme yaptı - Son Dakika

Başkanlar deprem bölgesinde inceleme yaptı

27.11.2020 16:47

Başkanlar deprem bölgesinde inceleme yaptı Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, merkez üssü Uluköy Mahallesinde yaşanan 4.7'lik depremin ardından bölgeye hareket etti.

Başkanlar deprem bölgesinde inceleme yaptı

MALATYA - Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, merkez üssü Uluköy Mahallesinde yaşanan 4.7'lik depremin ardından bölgeye hareket etti. Mahalle muhtarı ve vatandaşları tek tek ziyaret eden Başkan Güder, "Şuan deprem bölgesindeyiz. Çok şükür herhangi bir sıkıntı yok. Tüm Malatyalı hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte bugün saat: 11.27'de merkez üssü Battalgazi ilçesine bağlı Uluköy Mahallesinde yaşanan 4.7'lik depremin ardından bölgeyi ziyaret etti. Uluköy Mahallesindeki vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Gürkan ve Başkan Güder, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Depreme Battalgazi Belediyesi'nde yakalandığını ve ciddi bir sarsıntı hissettiğini belirten Güder, "Şuan deprem bölgesindeyiz. Çok şükür herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

"Herhangi bir yıkım veya can kaybı yoktur"

Herhangi bir yıkımın ve can kaybının olmadığını açıklayan Uluköy Mahalle Muhtarı Abdulvahap Güngör, "Öğlen saatlerinde merkezi üssü Uluköy 4.7 şiddetinde deprem oldu. Bu deprem çevre illerde de hissedildi. Herhangi bir yıkım veya can kaybı yoktur. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ile Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, hemen aradılar ve şimdide yanımıza geldiler" ifadelerini kullandı.

"Bir şey olmadığını öğrenince rahat bir nefes aldık"

Depremin hemen ardından bölgeye hareket ettiklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Battalgazi ilçemize bağlı Uluköy mahallemizde saat: 11.30 civarlarında ciddi bir sarsıntı hissettik. Depreme hizmet binamızda yakalandık. Ciddi bir sarsıntı hissettik ve o an Malatya'da ciddi hasarların olacağını düşündük. Çok şükür ki deprem kısa sürdü. Arkadaşlarımız hemen muhtarlara ve vatandaşlara ulaştılar. Çok şükür bir şey olmadığını öğrenince rahat bir nefes aldık. Şiddet olarak 4.7 olarak ifade edildi ama Malatya deprem bölgesi olduğu için hissiyatını daha büyük yaşadık. Şükürler olsun Büyükşehir Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi olarak şuan bölgedeyiz. Bölgede çok şükür sıkıntı yok. Bundan sonra Belediyelere çok önemli görevler düşüyor. Yeni ruhsatsız konutların yapılmaması, yapılan evlerin yapı denetime tabi tutulması, belediyelerin kontrol etmesi gibi önlemleri aldık ve almaya da devam ediyoruz. Depremden etkilenen tüm Malatyalı hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Temennimiz odur ki bir daha bir daha depremler yaşamayalım" dedi.

"Bütün hemşerilerime geçmiş olsun diyorum"

Malatya'da depremi şiddetli hissettiklerini ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, "4,7 şiddetindeki depremin merkez üssü Uluköy Mahallesine geldik. Malatya merkeze yaklaşık 30 km uzaklıkta. Hakikaten depremi Malatya'da çok şiddetli hissettik. Bunun üzerine depremin merkez üssü Uluköy, Gülümuşağı, Fırıncılar muhtarlarımızı aradık, bu bölgede herhangi bir sıkıntı var mı diye sorduk. Allaha çok şükür herhangi bir problem yok. Mahallemizde özellikle zarar ziyan söz konusu değil. Buna şükrediyoruz. Temennimiz odur ki; bir daha bu tür depremleri yaşamayalım. Depreme dayanıklı yapıların yapılmasının da çok önemli olduğu, deprem gerçeği ile gün yüzüne çıkmış oluyor. Ben bütün hemşerilerime geçmiş olsun diyorum. Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz ve yerel yönetimler olarak bizler gerekli tedbirleri aldık. Şuanda deprem konutları bitmek üzere. Önümüzdeki aydan itibaren de inşallah deprem konutlarını hak sahiplerine teslim edilecek. Temennimiz ve dileğimiz Malatya'mızda ve ülkemizde bu tür afetlerin uğramaması" diye konuştu.

Başkanlar deprem bölgesinde inceleme yaptı
Başkanlar deprem bölgesinde inceleme yaptı
Başkanlar deprem bölgesinde inceleme yaptı
Başkanlar deprem bölgesinde inceleme yaptı

Battalgazi, Malatya, Uluköy, Deprem, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkanlar deprem bölgesinde inceleme yaptı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü Teknik direktör İrfan Buz, Kasımpaşa'daki görevinden 14 gün sonra istifa etti Bu fırsat kaçmaz! Yapılandırma ile 251 bin liralık borç 99 bin liraya düşecek Bülent Ersoy, hayvanseverleri yine kızdırdı! Yakasında tilki kafası bulunan kürke tepki yağıyor Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Bahar Şahin diziden ayrıldı Türkiye'nin ilk deniz füzesi ATMACA'da seri üretim süreci başladı Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü Malatya'daki 4,7'lik depreme canlı yayında yakalandılar! Panik anları kameraya anbean yansıdı
Son Dakika: Ahmet Davutoğlu koronavirüse yakalandı Son Dakika: Ahmet Davutoğlu koronavirüse yakalandı         
16:42
Son Dakika: Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden istifa etti Son Dakika: Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden istifa etti         
16:35
Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal? Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal?         
16:07
Bebeğine çamaşır suyu enjekte etmişti! Mahkemede dikkat çeken 'mektup' detayı Bebeğine çamaşır suyu enjekte etmişti! Mahkemede dikkat çeken 'mektup' detayı         
15:57
Genç kadının hazin sonu! Düğününden 4 gün sonra koronadan öldü Genç kadının hazin sonu! Düğününden 4 gün sonra koronadan öldü         
15:42
Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu         
14:56
Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı         
14:53
Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar         
14:37
Kumar oynarken yakalanan 16 kişiye 50 bin lira ceza kesip, 'kumarın zararlarını anlatan' kitap hediye ettiler Kumar oynarken yakalanan 16 kişiye 50 bin lira ceza kesip, 'kumarın zararlarını anlatan' kitap hediye ettiler         
14:12
Eşinin intihar ettiğini söyleyen kocanın yalanı ortaya çıktı: Karısını darbedip balkona fırlatmış Eşinin intihar ettiğini söyleyen kocanın yalanı ortaya çıktı: Karısını darbedip balkona fırlatmış         
14:11
Bağcılar'da pes dedirten görüntüler! Ölümü göze alıp emekleyerek karşıya geçiyorlar Bağcılar'da pes dedirten görüntüler! Ölümü göze alıp emekleyerek karşıya geçiyorlar         
14:04
Antalya'da bir genç kaçan hırsızı uçan tekme atarak durdurdu Antalya'da bir genç kaçan hırsızı uçan tekme atarak durdurdu         
13:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız         
13:40
Malatya'yı sallayan depreme damga vuran görüntü! Çay içerek kaçtı Malatya'yı sallayan depreme damga vuran görüntü! Çay içerek kaçtı         
13:00
Milli kahve, artık TSE standartlı oldu Milli kahve, artık TSE standartlı oldu         
12:50
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar         
11:19
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 17:20:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkanlar deprem bölgesinde inceleme yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei