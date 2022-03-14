Başkanlar derbiyi beraber izledi - Son Dakika

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Nef Stadyumu'nda oynanan derbiyi protokol tribünden beraber izledi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi iki takım başkanı da takip etti. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbiyi protokol tribününden beraber izledi.

Karşılaşma öncesinde iki kulübün başkanları derbinin ertelenmesiyle ilgili yaptıkları açıklamalarla gündem olmuştu.

Öte yandan sarı-kırmızılı yöneticiler, mücadele öncesinde siyah-beyazlı yöneticileri kapıda karşıladı.

(Oğuzhan Ort/İHA)