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Başkanlar Edremit'te sosyal belediyeciliği anlattı! - Son Dakika

Başkanlar Edremit'te sosyal belediyeciliği anlattı!

13.08.2021 14:59
Başkanlar Edremit'te sosyal belediyeciliği anlattı!, System.String[]

Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Edremit Kitap Fuarı'nda İstanbul'un metropol 4 ilçe belediye başkanı bir araya geldi.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Edremit Kitap Fuarı'nda İstanbul'un metropol 4 ilçe belediye başkanı bir araya geldi. Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı'nın moderatörlüğünü yaptığı söyleşide; Kadıköy, Beşiktaş, Avcılar ve Şişli Belediye Başkanları sosyal belediyeciliği anlattı.

Edremit Kitap Fuarı'nın üçüncü gününde, Edremit Belediyesi Özel kalem Müdürü Tayfun Canlı moderatörlüğünü yaptığı "Sosyal Belediyecilik Nasıl Yapılır" konulu söyleşide Kadıköy Belediye Başkanı Şerdi Dara Odabaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin yürüttükleri sosyal belediyecilik uygulamalarını anlattılar. Özellikle pandemi sürecinden sonra sosyal belediyeciliğin kavramının değiştiğini, görev alanlarına girsin girmesin vatandaşların sorunlarına çözüm için çabaladıklarını anlattılar.

İlk olarak konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, sosyal belediyeciliğin ardık olmazsa olmaz hizmetlerin başında geldiğini belirterek "Gerçek sorunların gerçek çözümleri için çalışıyoruz. Avcılar'da deprem riski taşıyan 1510 binayı kentsel dönüşüme alarak yaklaşık 40 bin insanın deprem tehlikesinden kurtuldu. Geleceği kurmak için doğa dostu değil, doğaya uyumlu bir belediyecilik sürdürüyoruz. Geleceğin dünyasını bugünden kurmayı amaçlayan tarda çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, sosyal belediyecilik faaliyetlerinden örnekler verdiği konuşmasında görev alanlarına girsin girmesin vatandaşların çözümüne çabaladıklarını söyledi. Akpolat, "Beşiktaş sınırlarında 9 üniversite bulunduğunu kaydetti, "Geliştirdiğimiz aplikasyon ile öğrencilerimiz akıllı cihazlarından sisteme giriş yaparak uygulamada yer alan kendisine en yakın restoran, lokantaya tespit ederek gidip ücretsiz olarak yemek yiyebiliyor. Beşiktaş'ta ki devlet üniversitelerinde ve özel üniversitelerde burslu okuyan öğrencilerimizin hepsinin yeme içme ihtiyacını karşılıyoruz" dedi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ise özellikle pandemi dönemi ile değişen bir sosyal belediyeciliğin ortaya çıktığını, ihtiyaç kavramının tamamen değiştiğini ifade etti. "Dayanışan Belediye Kadıköy" ve "Anlat Kadıköy" gibi sosyal belediyecilik hizmetlerinden örnekler veren Odabaşı "Pandemi sürecinde Kadıköy'de ki tüm 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ücretsiz yemek servisi başlattık. Sadece ekonomik durumu yetersiz olan değil, ekonomik durumu olmasına rağmen yalnız yaşayan dışarı çıkmaya, yemek yapmaya imkanı olmayan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza da aynı hizmeti sunuyoruz. Dayanışma içerisinde şefler yemekleri yaptı, rent a car firmaları servisi üstlendi. Kısacası özel sektör, sivil toplum örgütleri ve kamu dayanışması ile bu hizmetler, yerine getiriyoruz" dedi. Uygulamanın UNESCO tarafından dünyaya örnek belediyecilik olarak gösterildiğini de ifade etti.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de yaptığı konuşmada pandemi sonrasında sosyal belediyeciliğin çok daha önem kazandığını kaydetti, iyilik bulaşıcıdır anlayışı işle dayanışma ile vatandaşların yanında olduklarını ederek "Şişli'de belediye bütçesini "Benim Bütçem" projesi ile mahalle mahalle ihtiyaçlara yönelik 7 yaş üstü çocukların da oy kullandığı bir katılımcı anlayış ile hazırladıklarını belirterek "Hizmet belediyeciliği, dayanışmayı bütün kılan bir anlayışı yapılandırıyoruz" dedi.

Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, Edremit'in kış nüfusunun pandemi sonrasında 400 bin civarında olduğunu yaz mevsiminde ise 1 milyonu aştığını söyledi. Edremit'te çok sayıda İstanbul'dan gelen vatandaşın bulunduğunu ifade etti. "Bugün Beşiktaş, Kadıköy, Avcılar, Şişli'de yaşayan birçok vatandaşımız da aramızda. Bizlerde bugün sizlerle bir arada olduğumuz için mutluyuz" dedi.

Programın sonunda Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan tarafından konuk başkanlara günün anısına birer plaket verildi. - BALIKESİR

Başkanlar Edremit'te sosyal belediyeciliği anlattı!
Başkanlar Edremit'te sosyal belediyeciliği anlattı!
Başkanlar Edremit'te sosyal belediyeciliği anlattı!
Başkanlar Edremit'te sosyal belediyeciliği anlattı!
Başkanlar Edremit'te sosyal belediyeciliği anlattı!
Başkanlar Edremit'te sosyal belediyeciliği anlattı!

Edremit Belediyesi, Edremit, Kadıköy, Kitap, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkanlar Edremit'te sosyal belediyeciliği anlattı! - Son Dakika


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