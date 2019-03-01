Son Dakika Haberleri: Başkanlar Esnaf Odalarını Ziyaret Etti

Başkanlar Esnaf Odalarını Ziyaret Etti

1 saat önce

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç birlikte gerçekleştirdikleri ziyaretlere devam ediyor.

Başkanlar Esnaf Odalarını Ziyaret Etti, System.String[]
Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç birlikte gerçekleştirdikleri ziyaretlere devam ediyor. Başkanlar, son olarak Eskişehir'de faaliyet gösteren birçok esnaf odası temsilcisiyle bir araya geldi.

Sucular Odası, Yaş Sebze, Meyve, Balıkçılar ve Pazarcılar Odası, Marangozlar ve Mobilyacılar Odası, Servis Araçları Odası, Eskişehir Kahveciler Esnaf Odası ile Eskişehir Bakkallar ve Bayiler Odasını ziyaret eden başkanlara, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü' de eşlik etti. Oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile buluşan başkanlar, oda çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Her zaman meslek odaları ve üyelerinin yanında olduklarını belirten Başkanlar, oda yöneticilerine çalışmalarında başarılar diledi.

Başkanlar, ziyaret sonunda oda başkanlarına Atatürk portresi hediye etti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:48 Kaynak: İHA

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