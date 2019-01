Başkanlar Genç Atatürkçülerle Buluştu

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın da katıldığı Atatürkçü Genç Eskişehirliler Birlik Toplantısı'nda, Büyükerşen, Kurt ve Ataç gençlerin mücadeleye katılmasının kendilerine gurur verdiğini belirterek, "Bu aydınlık yolda birlikte yürümeye, birlikte başarmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplantıya katılan üç Belediye Başkanı da gençlerle uzun uzun sohbet etti. Onların isteklerini, şikayetlerini dinleyerek notlar alan Belediye Başkanları, gençlerle fikir alışverişinde bulundu.

ATAÇ: "HER YERDE YAN YANA DURACAĞIZ, OMUZ OMUZA OLACAĞIZ, DİK DURACAĞIZ"

Toplantı da ilk söz alan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç oldu. 31 Mart'ta gerçekleşecek olan seçimlerin önemine dikkat çeken Ataç, konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Cumhuriyeti, Atatürk'ü, laikliği seven insanlar ile bir araya geldik. Bu salonu dolduran sizler çok değerlisiniz. Önümüzde ciddi bir seçim var. Genç denildiğinde bizler Eskişehir'de öğrencileri algılıyoruz, dışarıdan kentimize gelen çok sayıda öğrenci var. Geçtiğimiz gün de 3 belediye başkanı olarak dışarıdan gelen öğrenci arkadaşlarımız ile bir aradaydık ve 'kesinlikle oyunuzu Eskişehir'de kullanın' dedik. Bunu parti ifade ederek ya da oylarını bize vermelerini

isteyerek dile getirmedik; 'Siz de bu kentte 4-5 yıl süre ile yaşayacaksınız, bu süre zarfında nasıl bir yönetim istiyorsanız, ona göre tercihte bulunun' diye söyledik. Gençlik Merkezlerimiz var, her yıl on binlerce öğrenci ile beraber oluyoruz. Orada da söylüyoruz, bu şehre özgür, ekonomik ve güvenli olduğu için geldiniz. Eğitim kalitesi yüksek olduğu için geldiniz. Burada Odunpazarı'nda yaşayan gençlerimiz ile birlikte ak saçlı gençlerimiz de var. Torunları ile birlikte buradalar, onlar geleceğin Cumhuriyetçileri, Atatürkçüleri. Hatırlayanlarınız olacaktır, 1989'da bir seçim yapılmış ve sosyal demokratlar büyük bir atılım ile Türkiye'deki belediyelerin %80'ini kazanmıştı. Bu seçim de o kadar önemli ki… Eğer biz büyük illeri alırsak ki bundan şüphem yok; devamı da gelecek. Bu yüzden canla, başla çalışacağız. Her yerde yan yana duracağız, omuz omuza olacağız, dik duracağız. Kimseye taviz vermeyeceğiz. Burada Kazım Başkan'a kazandıracağız, Büyükşehir'de Yılmaz Hoca'ya, Tepebaşı'nda da ben devam edeceğim."

KURT: "HALKÇI, SOSYAL DEMOKRAT VE ATATÜRKÇÜ BİR BELEDİYE YARATMAK İSTİYORUZ"

Toplantıda konuşma yapan isimlerden biri de Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt oldu. Önümüzdeki seçilerin çok önemli olduğunu belirten Başkan Kurt, bu bilinçle hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. Başkan Kurt konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Biz, Eskişehir'de gerçekten halkçı, sosyal demokrat ve Atatürkçü bir belediye yaratmak istiyoruz. Gençlerin seçimlerde sadece oy vermesi yeterli değil. Buradaki gençlerin aktif olarak seçim çalışmalarına katılması gerekiyor. Biz, sizlerden bunu istiyoruz. Mahallede ev ev, sokak sokak, ilçe ilçe kentin tümünde bizimle birlikte olmanızı istiyoruz. Bunu şunun için istiyoruz. Eskişehir cumhuriyet kenti. Eskişehir demokrat, aydınların da çok olduğu bir kent. Ben gençlere, gençliğe, geleceği tayin edecek olacak tüm arkadaşlarıma güveniyorum. Onlarla birlikte mücadele etmek, yol arkadaşı olmak çok güçlü bir duygu. Onlar eminim ki aktif şekilde gayret ederek hem şehri hem de ülkesi için taşıdıkları sorumlulukları yerine getirecek ve umudumuz olmayı sürdürecekler."

Kazım Kurt'tan sonra söz alan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Bu salon büyük bir salon. Bu salonun her tarafında bu gün yepyeni fidanlar görüyorum. Çok güzel bir manzara. Genç kime denir, sadece 15-16 yaşında olanlara mı denir. Genç, kafasında cumhuriyetin bütün faziletini taşıyan, bu memleketin kurtuluşunu ve bu memleketi kurtaran insanın düşüncelerini taşıyan Atatürkçü, laik, cumhuriyetçi herkese denir.Eskişehir Cumhuriyet kentidir, Atatürkçü, laik insanların şehridir, bu yüzden özel, farklı bir şehirdir" dedi. Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni işaret eden Büyükerşen "O hitabe'de çok önemli, çok değerli mesajlar var. Ülkenin yarınını tayin edecek, nasıl yönetilmesi gerektiğini belirleyecek olanlar sizlersiniz. Sizlerin istekleri, iradesi, çabası bu anlamda en büyük etkendir. İnanıyorum ki bu sinerji ile daha güzel yarınlar için çok güzel işler yapacaksınız. Her birinizi alınlarınızdan öpüyorum" diye konuştu.

Etkinliğin ardından Genç Atatürkçüler, Büyükerşen, Kurt ve Ataç ile uzun süre sohbet ederek, bol bol fotoğraf çektirdi.