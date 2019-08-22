Son Dakika Haberleri: Başkanlar istişarede bulundu hanımları üzüm kesimine katıldı
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Başkanlar istişarede bulundu hanımları üzüm kesimine katıldı

1 saat önce

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Turgutlu'da ağırladı.

Başkanlar istişarede bulundu hanımları üzüm kesimine katıldı, System.String[]

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Turgutlu'da ağırladı. Turgutlu Belediyesi hizmet binasına gelerek Başkan Akın ve Başkan Yardımcıları ile tanışan Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay, çalışmalarında Başkan Akın ve ekibine başarılar diledi. İki başkan istişarede bulunurken başkan hanımları da sultaniye üzüm hasadına katıldı.


Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Turgutlu'da ağırladı. İlk olarak eşi Öznur Tugay ile birlikte Turgutlu Belediyesi hizmet binasına gelen Başkan Tugay burada Belediye Başkan yardımcıları ile tanışarak Turgutlu Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan Cemil Tugay'a nazik ziyareti için teşekkür eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Çok değerli Karşıyaka Belediye Başkanım sevdiğim kadim dostum Cemil Tugay'a ve değerli eşi Öznur Tugay'a nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Bizler göreve geldiğimiz günden itibaren halkla iç içeyiz. Amacımız halka hizmet etmek. Bugün de değerli dostumuz Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ziyaretimize gelerek bizleri mutlu etti. Kendisine ve değerli eşine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi. Misafirperverliğinden ötürü Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve ekibine teşekkür eden Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Çetin Akın başkanım ile sürekli diyalog halindeyiz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatları doğrultusunda halkımıza hizmet etmek için buralardayız. Bugün de Ege'nin sevilen ilçelerinden nam-ı diğer Kasaba'ya geldik. Sağ olsun Çetin Akın Başkanımız bizleri ağırladı misafir etti. Kendisine misafirperverliği ve göstermiş olduğu nezaket için ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Başkan Tugay'ın eşi Öznur Tugay da Başkan Akın'ın eşi Sabriye Akın ve Gülce Akın ile birlikte Turgutlu'nun çeşitli yerlerini gezerek Turgutlu ovasında meşhur sultani üzüm kesiminde bulundu. - MANİSA

Cemil Tugay, Çetin Akın, Karşıyaka, Turgutlu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:59 Kaynak: İHA
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