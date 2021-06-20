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AK Parti Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı Kayseri'de yapıldı - Son Dakika

AK Parti Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı Kayseri'de yapıldı

20.06.2021 13:13
AK Parti Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı Kayseri'de yapıldı, System.String[]

AK Parti Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başkanlığında Kayseri'de yapıldı.

AK Parti Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başkanlığında Kayseri'de yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Memduh Büyükkılıç'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile AK Parti Yerel Yönetimler başkan yardımcıları ve belediyelerin genel sekreterleri ile üst düzey yöneticiler katıldı.

Özhaseki ve beraberindekiler 3 günlük Kayseri temasları kapsamında Erciyes Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Master Plan kapsamında Erciyes'in 12 ay aktif bir şekilde değerlendirilebilmesine yönelik projelendirilen Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni gezen heyet, burada penaltı atışı yaptı.

Heyet ardından Gevher Nesibe Medresesi'ndeki Selçuklu Müzesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür ve sanat merkezine dönüştürülen tarihi Kayseri Kalesi ile Sanatçılar Sokağı'nı gezdi.

Heyete, Başkan Büyükkılıç tarafından Kayserispor forması hediye edilirken, esnafı ziyaret eden başkanlara pastırma ve sucuk ikramında bulunuldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Büyükkılıç'ın tecrübesi ve birikimi ile Kayseri'nin yaşam kalitesi için büyük gayret gösterdiğini belirtti.

Kayseri'den örnek alınacak çok şey olduğunu ve çok etkilendiğini ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz da "Burada çok güzel işler yapılmış ve istikrarın ne güzel sonuçlar doğurabileceğini gördük. Gerçekten çok güzel hizmetler yapmışlar, Kayseri adına Türkiye'ye kattıkları değerden dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise Kayseri'nin Türkiye için bir şans olduğunu kaydetti.

Kayseri'nin imrenilecek bir şehir olduğunu ifade eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan da şunları kaydetti:

"Kayseri üreten, çalışkan insanların olduğu şehir. Kayseri örnek şehirciliğin yapıldığı yerlerden biri, çok güzel eserler var. Yapılmış, güzel icraat ve yatırımlar var. Başta Mehmet Özhaseki olmak üzere, önceki ve sonraki belediye başkanlarımızın emekleri var, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

AK Parti Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı Kayseri'de yapıldı
AK Parti Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı Kayseri'de yapıldı
AK Parti Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı Kayseri'de yapıldı
AK Parti Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı Kayseri'de yapıldı
AK Parti Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı Kayseri'de yapıldı
AK Parti Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı Kayseri'de yapıldı
AK Parti Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı Kayseri'de yapıldı
AK Parti Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı Kayseri'de yapıldı
AK Parti Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı Kayseri'de yapıldı
AK Parti Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı Kayseri'de yapıldı
AK Parti Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı Kayseri'de yapıldı
AK Parti Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı Kayseri'de yapıldı

Mehmet Özhaseki, AK Parti, Türkiye, Kayseri, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı Kayseri'de yapıldı - Son Dakika


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