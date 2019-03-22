Başkanlar Karadenizliler İle Buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri Jale Nur Süllü ile Utku Çakırözer sivil toplum kuruluşları ve odaları ziyaret etmeye devam ediyor. Başkanlar son olarak Eskişehir Karadenizliler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti.

Karadenizliler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ziyaretinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen "Büyükşehir Belediyesi olarak alt yapı ve üst yapı çalışmalarımız başta olmak üzere sosyal belediyecilik anlayışı ile siz kıymetli hemşehrilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz.İlçelerimizde zor günlerden geçen üreticimize can suyu olacak Kırsal Kalkınma Projelerimiz kapsamında çiftçilerimize dut fidanı, domates ve marul fidesi dağıtarak tarımı, Halk Süt ve manda hibesi ile de hayvancılığı destekliyoruz. Yerel yönetimler olarak bizler de üretime destek verme konusunda kararlıyız. Siz değerli Karadenizli hemşerilerimize de Eskişehir'de kültürünüzü yaşattığınızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise "5 yılda Odunpazarı'nın 11 farklı mahallesine halk merkezleri açtık. Halk Merkezlerindeki bu atölyelere 15 bin kişi katılıyor ve eğitim alıyor. Gelecek dönemde her mahalleye halk merkezi açacağız.Odunpazarı'na 5 yılda 100 kreş açacağız. Eskişehirli kadınlar huzurla, gözleri arkada kalmadan çocuklarını kreşlerimize bırakabilecek. Eskişehir'de kadınlar daha özgür ve mutlu olacak" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Eskişehir Karadenizliler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Akyüz ise "Eskişehir'e kattığınız tüm güzellikler adına belediye başkanlarımıza ve Milletvekillerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretin sonunda Başkanlar Karadenizliler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.