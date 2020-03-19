Başkanlar koronavirüs tedbirleri için bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkanlar koronavirüs tedbirleri için bir araya geldi - Son Dakika

Başkanlar koronavirüs tedbirleri için bir araya geldi

6 saat önce

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Sakarya ASKF Başkanı Yaşar Zımba, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi koronavirüs ile ilgili olarak tesisler ve durumları hakkında fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldiler.

Başkanlar koronavirüs tedbirleri için bir araya geldi, System.String[]

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Sakarya ASKF Başkanı Yaşar Zımba, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi koronavirüs ile ilgili olarak tesisler ve durumları hakkında fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldiler.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Sakarya ASKF Başkanı Yaşar Zımba, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi bir dizi görüşmeler yapmak için bir araya geldi. Görüşmede koronavirüs salgını ile ilgili olarak bakanlıkların talimatları, il genelinde yapılanlar ile yapılması gerekenler başta olmak üzere; tesisler ve durumları, AR-GE çalışmaları dahil birçok konu hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Spor Dairesi Başkanlığı Ekrem Karaberberoğlu Tesislerinde gerçekleşen görüşmelerde; Gençlik ve Spor İl Müdürü İl Müdürü Arif Özsoy, Spor Şube Müdürü Özgür Aygün, Serdivan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şükrü Özkan, Adapazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Aka ile, Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yaşar Zımba ve Başkan yardımcısı Uğur Kobaş katıldı.

Gelen heyetlere Büyükşehir Spor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi ev sahipliği yaparken, SBB Gençlik ve Spor Dairesi başkanı İlhan Şerif Aykaç da görüşmelerde hazır bulundu. Gençlik ve Spor İl müdürü Arif Özsoy, "Güzel verimli görüşmeler yaptık. Sakarya ASKF binasını da en kısa zamanda İl Müdürlüğümüz olanakları ile dezenfekte edeceğiz. Tesislerimizi yaptığımız tadilatlar ile iyileştirdik. Gençlik ve Spor Bakanlığımız talimatları ve Sakarya Büyükşehir Belediyemizin destekleri ile tesislerimizi daha da işlevsel hale getirip, yeni tesisler de ekleyerek tesisler konusunda kalıcı eserler bırakmak için çalışacağız. Ayrıca Cevat Ekşi Başkana yeni görevi olan Kulüp Başkanlığında başarılar dilerim" dedi.

Sakarya ASKF Başkanı Yaşar Zımba, "Son dönemlerde İlimiz, Gençlik ve Spor faaliyetlerinde atılımlar yapmaya, tesisler konusunda zenginleşmeye başladı. Cevat Ekşi kardeşimin başkanlığı ile Büyükşehir Kulübümüz bizler ile olan irtibatını daha da güçlendirdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü teşkilatı ile iyi ilişkiler içerisindeyiz. Her türlü olanakları Sakaryamızın başarısı için kullanacağız" diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi ise, "Virüs salgını başladığı gibi kulüp bünyesinde sportif çalışmalarımıza hemen ara verdik. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve SASKF ile yapılması gereken koordinasyon bizim için olmazsa olmazlardandır. Hatta bu konuda Ekrem Yüce Başkanımızın her iki kurumla koordineli çalışmaların Sakaryamız için daha da güçlendirilerek yapılması konusunda talimatı vardır. Daha da güçlendirerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ziyaretleri için İl Müdürü Arif Özsoy, Şube Müdürü Özgür Aygün, İlçe Müdürleri Şükrü Özkan, Adem Aka, SASKF başkanı Yaşar Zımba, Başkan Yardımcısı Uğur Kobaş'a teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Özgür Aygün, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:29 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akçay: Koronavirüs kış hastalığıdır demek için yeterli kanıt yok
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor         
13:57
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284'e yükseldi Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284'e yükseldi         
13:53
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı         
12:48
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz         
12:00
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı         
11:50
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı         
11:46
Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti         
11:41
Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
11:30
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor         
11:26
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi         
10:28
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli         
09:47
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor         
09:02
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı         
09:00
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı         
08:48
Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi         
07:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 18:15:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkanlar koronavirüs tedbirleri için bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]