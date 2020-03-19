Başkanlar koronavirüs tedbirleri için bir araya geldi - Son Dakika

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Sakarya ASKF Başkanı Yaşar Zımba, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi koronavirüs ile ilgili olarak tesisler ve durumları hakkında fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldiler.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Sakarya ASKF Başkanı Yaşar Zımba, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi bir dizi görüşmeler yapmak için bir araya geldi. Görüşmede koronavirüs salgını ile ilgili olarak bakanlıkların talimatları, il genelinde yapılanlar ile yapılması gerekenler başta olmak üzere; tesisler ve durumları, AR-GE çalışmaları dahil birçok konu hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Spor Dairesi Başkanlığı Ekrem Karaberberoğlu Tesislerinde gerçekleşen görüşmelerde; Gençlik ve Spor İl Müdürü İl Müdürü Arif Özsoy, Spor Şube Müdürü Özgür Aygün, Serdivan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şükrü Özkan, Adapazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Aka ile, Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yaşar Zımba ve Başkan yardımcısı Uğur Kobaş katıldı.

Gelen heyetlere Büyükşehir Spor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi ev sahipliği yaparken, SBB Gençlik ve Spor Dairesi başkanı İlhan Şerif Aykaç da görüşmelerde hazır bulundu. Gençlik ve Spor İl müdürü Arif Özsoy, "Güzel verimli görüşmeler yaptık. Sakarya ASKF binasını da en kısa zamanda İl Müdürlüğümüz olanakları ile dezenfekte edeceğiz. Tesislerimizi yaptığımız tadilatlar ile iyileştirdik. Gençlik ve Spor Bakanlığımız talimatları ve Sakarya Büyükşehir Belediyemizin destekleri ile tesislerimizi daha da işlevsel hale getirip, yeni tesisler de ekleyerek tesisler konusunda kalıcı eserler bırakmak için çalışacağız. Ayrıca Cevat Ekşi Başkana yeni görevi olan Kulüp Başkanlığında başarılar dilerim" dedi.

Sakarya ASKF Başkanı Yaşar Zımba, "Son dönemlerde İlimiz, Gençlik ve Spor faaliyetlerinde atılımlar yapmaya, tesisler konusunda zenginleşmeye başladı. Cevat Ekşi kardeşimin başkanlığı ile Büyükşehir Kulübümüz bizler ile olan irtibatını daha da güçlendirdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü teşkilatı ile iyi ilişkiler içerisindeyiz. Her türlü olanakları Sakaryamızın başarısı için kullanacağız" diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi ise, "Virüs salgını başladığı gibi kulüp bünyesinde sportif çalışmalarımıza hemen ara verdik. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve SASKF ile yapılması gereken koordinasyon bizim için olmazsa olmazlardandır. Hatta bu konuda Ekrem Yüce Başkanımızın her iki kurumla koordineli çalışmaların Sakaryamız için daha da güçlendirilerek yapılması konusunda talimatı vardır. Daha da güçlendirerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ziyaretleri için İl Müdürü Arif Özsoy, Şube Müdürü Özgür Aygün, İlçe Müdürleri Şükrü Özkan, Adem Aka, SASKF başkanı Yaşar Zımba, Başkan Yardımcısı Uğur Kobaş'a teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - SAKARYA