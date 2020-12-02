Başkanlar Kula'ya yapılan yatırımları inceledi - Son Dakika

Başkanlar Kula'ya yapılan yatırımları inceledi

02.12.2020 17:08
Başkanlar Kula'ya yapılan yatırımları inceledi, System.String[]

AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, beraberindeki heyet ile birlikte Kula'ya yapılan spor kompleksi, gençlik merkezi ve TOKİ konutlarının inşaatlarını ziyaret ederek, yüklenici firma yetkililerinden inşaatların durumları...

AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, beraberindeki heyet ile birlikte Kula'ya yapılan spor kompleksi, gençlik merkezi ve TOKİ konutlarının inşaatlarını ziyaret ederek, yüklenici firma yetkililerinden inşaatların durumları hakkında bilgi aldı.

AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, beraberindeki heyet ile birlikte Kula'ya yapılan yeni yatırımların inşaatlarını inceledi. İlk olarak Kulalı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun büyük destekleriyle Kula'ya kazandırılan ve inşaatında son aşamalara gelinen bölgenin en geniş kapsamlı spor kompleksini ziyaret eden başkanlar, burada yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Daha sonra yine Kulalı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleriyle inşaatına başlanan gençlik merkezini de ziyaret eden heyet, burada da incelemelerde bulundu. Yakabağ mevkisinde TOKİ tarafından yaptırılan ve geçtiğimiz günlerde inşaatına başlanan 304 konutun inşaat alanını da inceleyen başkanlar, yüklenici firma şefi Oktay Özülke'den inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yaklaşık 400 günde tamamlanması planlanan TOKİ inşaatının blokları, camisi ve ticarethanesinin yapılacağı alanları gezen başkanlar, inşaat çalışanlarına çalışmalarında başarılar diledi.

"2 eser Kula'ya çok yakıştı"

Yaptıkları incelemeler hakkında konuşan AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, tamamlandığında sadece Kula'ya değil, Ege Bölgesi'ne hitap edecek olan spor kompleksinin Kula'ya çok yakıştığını dile getirdi. Aynı şekilde inşaat aşaması hızla devam eden gençlik merkezinin de Kulalı gençler için her alanda oldukça faydalı olacağını dile getiren Başkan Palabıyık, bu iki eserin tamamlanıp hizmete girmesi için gün saydıklarını söyledi. Katkılarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Palabıyık, spor kompleksi ve gençlik merkezinin Kula'ya ve Kulalılara da hayırlı olmasını temenni etti. TOKİ tarafından yaptırılan 304 konutun hak sahiplerine de hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Palabıyık, TOKİ inşaat çalışmalarını yakından takip edeceklerini söyledi.

"Kula, bir spor şehri haline geldi"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun büyük destekleriyle Kula'nın adeta spor şehri haline geldiğini dile getiren Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok ise, bu iki eser ile Kula, spor branşında adından söz ettirecek bir ilçe olacağını söyledi. Özellikle bu yatırımların Kulalı gençler için büyük bir fırsat olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Baytok, Kula'dan yetenekli sporcular çıkacağına inandığını söyledi. Bu iki yatırımda emeği geçenlere de teşekkür eden Başkan Baytok, TOKİ tarafından yaptırılan 304 konutun da Kula'ya hayırlı olmasını temenni etti.

AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok'un incelemelerine, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sait Bozer, Belediye Meclis üyesi Nedim Güner, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Şadan, Kula Belediyesi eski başkanı Halil Gülcü ve partili yöneticiler eşlik etti. - MANİSA

Başkanlar Kula'ya yapılan yatırımları inceledi
Başkanlar Kula'ya yapılan yatırımları inceledi
Başkanlar Kula'ya yapılan yatırımları inceledi
Başkanlar Kula'ya yapılan yatırımları inceledi
Başkanlar Kula'ya yapılan yatırımları inceledi
Başkanlar Kula'ya yapılan yatırımları inceledi
Başkanlar Kula'ya yapılan yatırımları inceledi

Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, İnşaat, Kula, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkanlar Kula'ya yapılan yatırımları inceledi - Son Dakika


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