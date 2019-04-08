Başkanlar Mazbatalarını Aldı
1 saat önce
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt bugün mazbatalarını aldılar.
Eskişehir
Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz
Büyükerşen, Tepebaşı
Belediye Başkanı Ahmet Ataç
ve Odunpazarı
Belediye Başkanı Kazım Kurt
bugün mazbatalarını aldılar.
31 Mart Mahalli İdareler Seçiminin ardından yarışı önde tamamlayan Millet İttifakı adayları Büyükerşen, Ataç ve Kurt, öğle saatlerinde Eskişehir Adalet Sarayına geldi. Burada İl Seçim Kurulu Üyesi Hakim Nedim Üzmez tarafından mazbatalarını alan belediye başkanları, dışarıda toplanan vatandaşlar ve basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen
, konuşmasında oy veren vermeyen herkese teşekkür ederken, Odunpazarı bölgesinde yapılan itirazların seçimi uzattığını söyleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise hayırlı uğurlu olsun dileklerinde bulundu. Son olarak konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç ise tek amaçlarının hizmet etmek olduğunu ve Eskişehir halkının hizmeti seçtiğini aktardı. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:16 Kaynak: İHA
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