Başkanlar Mihalıççıklılar ile Buluştu

Abacı Konak Otel'de yapılan toplantıya CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de katıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç demokratik kitle örgütleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkanlar, son olarak Mihalıççıklılar Derneği ile buluştu. CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve CHP Eskişehir İl Başkanı Abdülkadir Adar'ın dakatıldığı buluşmada, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerden, güncel siyasete kadar birçok konuda sohbet edildi.

"KÖYLÜ PERİŞAN DURUMDA"

Buluşmada konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, köylülerin bugün zor durumda olduğunu kaydetti. "Atatürk'ün köylü bu milletin efendisidir, sözünü bir tarafa bıraktılar. Siz artık köylü değilsiniz dediler. Köylü perişan durumda. Yanlış politikalar sonucunda tarım ve hayvancılık bitti. Türkiye dışa bağımlı bir duruma geldi. Köyleri, köylüleri öldürdüler, köylerde sadece yaşlılar kalmış" diyen Büyükerşen, AKP iktidara gelmeden önce Türkiye'de 92 bin arazinin ekilip biçildiğini söyledi. Bugün ekilip biçilebilen arazinin 72 bine düştüğüne dikkat çeken Büyükerşen, köylünün maliyetinin yüzde 70 arttığını kaydetti. 2002

yılında köylülerin 3 kilo buğday ile 1 lt mazot alabildiğini vurgulayan Büyükerşen, bugün 1lt

mazotun 6 lira olduğunu ifade etti. Büyükerşen, "Yabancı ülkelerin ekonomilerinin kontrolüne bağlıyız. Bugün Türkiye'de gıda emperyalizmi var. Bu da Türkiye'yi büyük sıkıntılar içinde yoluna devam etmek zorunda bırakıyor" dedi. Yerel seçimlerin bir uyarı niteliği taşıdığını belirten Büyükerşen, herkesi dikkatli olmaya çağırdı.

"İKTİDAR PARTİSİNİN BELEDİYELERİNİN YAPAMADIĞI İŞLERİ CHP'Lİ BELEDİYELER BASKIYA VE ENGELLEMELERE RAĞMEN YAPIYOR"

Buluşmada konuşan isimlerden biri de Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt oldu. Her seçim gibi 31 Mart yerel seçimlerinin de Türkiye açısından çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Kurt, demokratik parlamenter sistemin sona erdiğine dikkat çekti. "Biz hala bir şey olmamış gibi eskisi gibi politika yapmaya çalışıyoruz. Maalesef parlamentonun hiçbir işlevi kalmadı. Şuanda tartışılan hiç bir şey yok. Hiçbir kurum kendi kendine bağımsız karar vererek Türkiye'yi yönlendiremiyor" dedi. Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi yanlış yönettiğini söyleyen Başkan Kurt "Türkiye hırsla bir duvara doğru gidiyor. Bu hırs Türkiye'yi batırabilecek bir hırstır" dedi. Başkan Kurt, 31 Mart seçimlerinin bunu frenlemek için bir bahane, araç olabileceğini ifade etti. AKP'nin girdiği bütün seçimleri kazandığı için, yaptığı bütün işlerin doğru olduğunu düşündüğünü dile getiren Başkan Kurt, bütün iş adamları, sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve halkın şikayetçi olduğuna dikkat çekti. Ekonomik krize de değinen Başkan Kazım Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Yerel seçimde ekonomik kriz öyle bir noktaya geldi ki, insanlar ucuz meyve sebze almak için saatlerce kuyrukta bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan'da eyy CHP sizin kuyruklarınız yokluk kuyruğuydu, bizimki bereket kuyruğu diyor. Yalanla, dolanla bir hayal ortamı oluşturdular. Eskişehir'de her türlü baskıya ve olumsuzluğa rağmen, belediyeler ciddi işler yapıyor. Türkiye'de iktidar partisinin belediyelerinin yapamadığı işleri CHP'li belediyeler baskıya rağmen yapıyor, çünkü hem işi biliyor hem de inanıyor. Biz katılımcı bir mantıkla insanlara sorarak, kitle örgütlerine sorarak neyi nasıl yapacağımıza birlikte karar veriyoruz.

"ESKİŞEHİR MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN OLMASI İSTEDİĞİ BİR KENT OLMA YOLUNDA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEK"

Buluşmada konuşma yapan bir diğer isim de Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç oldu. Mihalıççıklıların Eskişehir açısından son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Başkan Ataç, onlarla beraber olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. Başkan Ataç, "Sizlerle uzun yıllara dayanan bir hukukumuz, güçlü bağlarımız var. Bu güçlü bağların temelini oluşturduğu dostluk ve beraberliğimiz hiçbir zaman sona ermeyecek. Eskişehir'imiz bugün çağdaş, yaşanabilir, çevre şehirlerin gıpta ederek baktığı bir kent haline geldi. Bu güzel gelişimde sizlerin de bize verdiğiniz desteklerle büyük katkılarınız var. Bundan sonra da kentimiz, Türkiye'nin özenle izlediği, her şehirden vatandaşların keyifle ziyaret ettiği, öğrencilerin öncelikle tercih ettiği bir şehir olmaya devam edecek. Eskişehir; Tepebaşı ile Odunpazarı ile Mustafa Kemal Atatürk'ün olması istediği bir kent olma yolunda yürümeye devam edecek" diye konuştu.