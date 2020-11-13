Başkanlar özel sektörü dinleyecek

Ekim 2021'de yapılacak Marmara Urban Forum'un şehirlerimize çözüm geliştiren belediyeler için bir fırsat olduğunu belirten Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Marmara Urban Forum sektörün çözümlerinin görünür olması için çok önemli bir fırsat" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şehirlerin çözüm üretebilmesi için özel sektörün inovatif aklına ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Büyükakın, geleceğin şehirleri için özel sektöre önemli işler düştüğünün altını çizdi.

Marmara Belediyeler Birliği'nin iki yılda bir düzenlediği Marmara Urban Forum'un inovatif çözümlerin konuşulduğu bir adres olduğunu belirten Büyükakın "Şehirlerimizin geleceğe uzanması için daha inovatif çözümler bulmak gerekiyor. MARUF21 bu konuda çok önemli bir aktör. Kentle ilgili aktörlerin hepsini bir araya getiren ve birbirlerini duymalarını sağlayan bir ortam sunuyor. Artık daha fazla sürdürülebilir şehirlere ihtiyacımız var. Kendine yetebilen şehirler olmak ve dayanıklılığı artırmak gerekiyor. Bu noktada özel sektöre büyük ihtiyaç var. Bahsettiğim inovatif çözümler buralardan gelecek: şehircilik alanındaki şirketler, yenilenebilir enerji, akıllı şehircilik ve dijital dönüşüm alanında faaliyet gösteren firmalar, sürdürülebilirliği ön plana alan markalar, yeni fikirleriyle start-uplar. MARUF21 sayesinde sorunlarla çözümler bir araya gelecek" dedi. - İSTANBUL