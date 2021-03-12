Başkanlar pandemiyi masaya yatırdı - Son Dakika

Başkanlar pandemiyi masaya yatırdı
12.03.2021 11:10
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ile Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman bir araya gelerek, Korona virüs (Covit-19) salgınını masaya yatırdılar.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ile Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman bir araya gelerek, Korona virüs (Covit-19) salgınını masaya yatırdılar.
Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret etti. İki komşu belediye başkanı gündemdeki konuları ve projeleri değerlendirdiler. Yatırımlara pandemi krizine rağmen hız kesmeden devam eden başkanlar bilgi paylaşımında da bulundular.
Öte yandan ikili, Osmaneli,Bayırköy ve Vezirhan olarak aynı güzergahta ve birbirine yakın yerleşim yerleri olarak projelerinde ortaklaşa hareket ettikleri belirttiler. - BİLECİK
Son Dakika 'Kaçarlar' çetesine operasyon! Aşevinin altında silah ve uyuşturucu bulundu Uzmandan risk haritası yorumu: İstanbul ve Ankara'nın rengini kırmızı yapacak bir tablo söz konusu değil Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciye kurşun yağdırdı Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Süper Lig'in yıldızı Boupendza'nın transferini Başkan Ali Koç bitirecek Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirecek hamle: Mısır ile ilişkiler normalleşiyor Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi İbo Show final yapmadan devam edecek! Kanal yönetiminden İbrahim Tatlıses'e 750 bin TL'lik hediye geldi