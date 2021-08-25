Başkanlar projeleri yerinde inceledi - Son Dakika

Bayıkör Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i ziyaret etti.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ziyaret sonunda Başkan Yaman'a ilçede yapımı devam eden çocuk bakım evi, park, iş merkezi ve park düzenlemesi gibi çalışmaları gezdirdi. Yapılan projelerin ilçeye ayrı bir değer katacağını anlatan Başkan Yaman, "Göreve geldiği günden beri gece gündüz demeden Osmaneli'ye hizmet etmek için var gücüyle çalışan saygıdeğer başkanımızı ve kıymetli ekibini tebrik ediyorum" dedi. - BİLECİK