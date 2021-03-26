Başkanlar projelerine bakanlıklardan destek sözü aldı - Son Dakika

Başkanlar projelerine bakanlıklardan destek sözü aldı

26.03.2021 11:21
Başkanlar projelerine bakanlıklardan destek sözü aldı, System.String[]

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, bir takım temaslar için Ankara'ya gittiler.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, bir takım temaslar için Ankara'ya gittiler. Başkanlar projelerine Bakanlıklardan destek sözü aldılar.

İkili, ilk olarak projeleri ve yatırımları konusunda bilgi vermek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen'le görüşerek, ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü ziyaret ettiler. Bakanlıklardan belde ve ilçelerine yapılacak olan yatımlar ve projeler için destek sözü alan ikili ardından, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğüne ziyaret ettiler. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdür Yardımcısı görevine getirilen Davut Arpa'yı yeni görevinde başarılar dileyen başkanlar, kooperatiften de destek sözü aldılar. - BİLECİK

Başkanlar projelerine bakanlıklardan destek sözü aldı
Başkanlar projelerine bakanlıklardan destek sözü aldı

Mustafa Yaman, Osmaneli, Bayırköy, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkanlar projelerine bakanlıklardan destek sözü aldı - Son Dakika


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