Başkanlar takımlarını yalnız bırakmıyor

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Hacılar Erciyesspor'a başkanlardan büyük destek.



Ligin ikinci haftasında deplasmanda Özvatan Gençlikspor engelini rahat geçen sarı lacivertli takımla keyifler yerinde. Hacılar Erciyesspor'u ligde oynadığı maçlarda Hacılar Belediye Başkanı Bilal Erdoğan ve Kulüp Başkanı Halit Aysu yalnız bırakmıyorlar. Özvatan Gençlikspor maçı öncesi takımla kahvaltıda bir araya gelen başkanlar bu sezon takıma her anlamda destek veriyorlar.



Hacılar Erciyesspor Kulüp Başkanı Halit Aysu yaptığı açıklamada, "Bu sezon birlik ve beraberlik içerisinde kenetlendik. Ligdeki hedefimiz şampiyonluktur. Önümüzdeki günlerde ilçemizdeki sahamızın hizmete girecek olması ligdeki işimizi kolaylaştıracak" diye konuştu. - KAYSERİ