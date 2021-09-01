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Başkanlar "Vira bismillah" dedi - Son Dakika

Başkanlar "Vira bismillah" dedi

01.09.2021 15:06
Başkanlar

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, av yasağının kalkmasıyla birlikte Ayvalık Limanı'ndan denize açılan balıkçılarla birlikte "Vira bismillah" diyerek ağ attılar.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, av yasağının kalkmasıyla birlikte Ayvalık Limanı'ndan denize açılan balıkçılarla birlikte "Vira bismillah" diyerek ağ attılar.

15 Nisanda başlayan balık avı yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, yeni sezona başlayan balıkçılarla birlikte Ayvalık'ta denize açıldı. Dümenin başına geçerek tekneyi hareket ettiren Başkan Yılmaz ve Başkan Ergin, gece boyunca ağ atarak avlanan balıkçılarla ilk avlarında birlikte oldu.

Balıkçıların uzun bir aradan sonra deniz ağ atacağını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Yücel Yılmaz, "Umarım bereketli bir balık sezonu geçiririz, hem esnafımız kazanır hem de vatandaşlarımız daha ucuza balık yer. Onlarla birlikte vira bismillah diyerek sezon açılışını yaptık. Hayırlı bir sezon temenni ediyorum. Yolunuz açık olsun, rastgele" temennisinde bulundu.

Ayvalık Limanından denize açılan balıkçılara yeni av sezonunun bereketli olmasını dileyen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise, "Denizlerde mayıs ayında başlayan dört aylık avlanma yasağında bugün artık sona gelindi. Tekrar ağ atacak, gecenin ayazında, yağmur, rüzgar soğuk ve kış demeden, ekmeğinizin peşine düşeceksiniz. Yeni av sezonunun, Ayvalıklı balıkçı kardeşlerimin ve ülkemizdeki tüm balıkçılarımız için bereketli ve verimli geçmesini diliyorum. Evlerine ekmek götürme mücadelesi veren balıkçı kardeşlerim, yedi ay sürecek olan av sezonunda güzel bir sezon geçirsin" temennilerinde bulundu. - BALIKESİR

Başkanlar Vira bismillah dedi
Başkanlar Vira bismillah dedi
Başkanlar Vira bismillah dedi
Başkanlar Vira bismillah dedi
Başkanlar Vira bismillah dedi
Başkanlar Vira bismillah dedi
Başkanlar Vira bismillah dedi

Yücel Yılmaz, Mesut Ergin, Balıkesir, Ayvalık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkanlar 'Vira bismillah' dedi - Son Dakika Ekonomi


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