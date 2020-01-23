Başkanlar yarıyıl tatilinde Emet ilçesini tercih etti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkanlar yarıyıl tatilinde Emet ilçesini tercih etti - Son Dakika

Başkanlar yarıyıl tatilinde Emet ilçesini tercih etti

6 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesine yarıyıl tatili dolayısıyla termal tesislerde yoğunluk yaşanırken, ilçeyi ziyaret eden oda başkanları, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Başkanlar yarıyıl tatilinde Emet ilçesini tercih etti, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesine yarıyıl tatili dolayısıyla termal tesislerde yoğunluk yaşanırken, ilçeyi ziyaret eden oda başkanları, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ı makamında ziyaret etti.


Sömestr tatili için Emet ilçesinde bulunan Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Fetih Özkara, Eskişehir Kuyumcular Odası Başkanı Ercan Arıyürek, Eskişehir Bakkal ve Bayiler Odası Başkanı İsmail Hakkı Ördek ve Eskişehir Emlakçılar Odası Başkanı Gazi Çelik, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ı makamında ziyaret ettiler.


Termal tatil için ilçemize gelen oda başkanlarını ilçede görmekten duyduğu memnuniyeti belirten Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "İlçemizin termal ve doğal zenginlikleri hakkında başkanlarımıza bilgiler verdik. İlçemizin bu termal zenginliğini tüm dünyaya tanıtmak için yoğun şekilde çalışacağız" dedi.


Başkan Hüseyin Doğan nazik ziyaretleri için oda başkanlarına teşekkür ederek, kendilerine Emet'in doğal ve tarihi güzellikleri, yöreslel zenginliklerinin işlendiği birer çini tabak takdim etti.


Oda başkanları, Emet ilçesinde olmak, bor ve termal zengini Emet'i yakından tanımaktan mutluluk duyduklarını belirterek, misafirperverlikleri için Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'a teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

Hüseyin Doğan, Kütahya, Termal, Emet, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:27 Kaynak: İHA
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