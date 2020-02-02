Başkanlar zeytin fidanı dağıttılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkanlar zeytin fidanı dağıttılar - Son Dakika

Başkanlar zeytin fidanı dağıttılar

6 saat önce

İstanbul'da düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT'te yoğun ilgi gören Edremit standında Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte zeytin fidanı dağıttı.

Başkanlar zeytin fidanı dağıttılar, System.String[]

İstanbul'da düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT'te yoğun ilgi gören Edremit standında Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte zeytin fidanı dağıttı.


24'üncüsü düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Edremit standı büyük ilgi gördü. Zeytin ve zeytinyağı, zeytin sabunu, zeytin çayı ve 3 bin zeytin fidanının dağıtıldığı stantta dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler akın etti, stantta fotoğraf çektirdi. Fuarın 3. gününde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Edremit standını ziyaret etti. Ziyarette İmamoğlu, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ile birlikte Edremit'te yetişen zeytin fidanlarını vatandaşlara dağıttı. Başkan Selman Hasan Arslan, "Böylesi büyük organizasyonlarda tüm dünyaya Edremit'i tanıtma fırsatını yakalıyoruz. Kentimizin turizm değerini daha da yukarı taşıyabilmek adına ilgili kurum, firma ve ajanslarla görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Edremit'e ve Edremitlilere ilgi ve sevgisini her zaman gösteren sevgili başkanımız Ekrem İmamoğlu'na da ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Doğu Akdeniz, Edremit, Zeytin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:17 Kaynak: İHA
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