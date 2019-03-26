Son Dakika Haberleri: Başkanlara Güneydoğu'dan Büyük Destek

Başkanlara Güneydoğu'dan Büyük Destek

1 saat önce

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir'de yaşayan çoğunluğu Ağrı ve Van olmak üzere Güneydoğulu yurttaşlarla bir araya geldi.

Başkanlara Güneydoğu'dan Büyük Destek, System.String[]

Emek Mahallesi'nde bulunan Ekin Düğün Salonu'nda gerçekleşen buluşmaya CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP Eskişehir İl Başkanı Abdülkadir Adar'da katıldı. Güneydoğulu yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Başkanlar, ayrıştırma çabalarına karşı birlikte mücadele etmenin öneme dikkat çekti.

"ÇİFTÇİYİ TARIM VE HAYVANCILIKTA AYAĞA KALDIRACAK PROJELERE İMZA ATACAĞIZ"

Vatandaşlara hayata geçirdikleri projeleri anlatan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, önümüzdeki dönemde çiftçiyi tarım ve hayvancılıkta ayağa kaldıracak projelere imza atacaklarını ifade etti. Ağrı ve Vanlılar başta olmak üzere kendilerine destek verenlere konuşmasında teşekkür eden Büyükerşen, yeni dönemde kendileriyle iyi ilişkiler içerisinde olmaya devam edeceklerini ifade etti.

"TÜRKİYE HALKLARI ET İLE TIRNAK GİBİ"

Konuşmasında miting alanlarında yapılan ayrıştırıcı konuşmalara değinen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt,Kurtuluş Savaşını birlikte yapmış, Çanakkale' de Sakarya' da birlikte mücadele etmiş insanları bölmenin kolay olmadığını söyledi. Türkiye halklarının et ile tırnak gibi olduğunu kaydeden Başkan Kurt, Eskişehir'in Türkiye'nin dört bir yanından göç alan bir şehir olduğunu ifade etti. Eskişehir'e göç edenlerin Eskişehirlilerin birer parçası olarak gördüğünü dile getiren Başkan Kurt, Eskişehir'e Güneydoğu'dan göç eden yurttaşların Eskişehir'in sanayileşmesinde çok büyük katkıları olduğunu belirtti. Yerel yönetimlerde ayrıma yer olmadığını vurgulayan Başkan Kurt, Eskişehir'de kardeşçe yaşayabilmenin yolunun birlikte mücadele edebilmek olduğunun altını çizdi. Türkiye'yi benden olan benden olmayan diye ayrıştırmaya kalkanlara karşı birlikte mücadele etmek zorunda olduklarına dikkat çeken Başkan Kazım Kurt, bunun içinde 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin çok önemli olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:45 Kaynak: Bültenler

Kazım Kurt, Alaaddin Yılmaz, Eskişehir, Güncel
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