Başkanlardan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mersin'de belediye, siyasi parti ve kurum ve oda başkanları, yayınladıkları mesajlarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladılar.



Seçer: "Çocuklarımızın, çağdaş uygarlık seviyesine yükselmiş bir Türkiye'yi inşa edeceğine inancım tamdır"



Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, ulusal egemenliğin ve bağımsızlığın sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yılını ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan ettiği günü büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını belirtti. 23 Nisan'ın, haklı bir savaştan büyük bir zaferle çıkan bir halkın egemenliğini kendi eline aldığı, hayatı ve kaderi üzerinde hiç kimseyi söz sahibi yapmayacağını ilan ettiği bir gün olduğunu vurgulayan Seçer, "Büyük Önder Atatürk, 23 Nisan'ı çocuklara armağan ederek, çocuklara verdiği önemi ve duyduğu güveni de ortaya koymuştur. Türkiye'nin geleceğini emanet ettiği çocuklarımızın Ata'mızdan aldığı emaneti, gelecek kuşaklara aktaracağına, bilimin yol göstericiliğiyle çağdaş uygarlık seviyesine yükselmiş bir Türkiye'yi inşa edeceğine inancım tamdır" dedi.



"Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yılını ne yazık ki insanlığı ve tüm dünyayı tehdit eden bir virüsün yol açtığı zor günlerden geçerek kutluyoruz" diyen Seçer, bu sürecin de ülke ve ulus olarak yine birlik ve beraberlik içinde aşılacağının altını çizdi. Seçer, "Başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadelede emeği geçmiş olan herkesi saygı ve rahmetle anıyorum. Çocuklarımızın güven ve huzur içinde, Mersin'in cadde ve sokaklarında özgürce dolaştığı, bilimsel eğitim aldıkları, gelecek kaygısı taşımadan özgürce yaşayacakları özgür bir Türkiye özlemiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.



Gültak: "23 Nisan; Türkiye Milli Tarihi'nin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır"



Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak ise mesajında vatandaşları, 23 Nisan akşamı pencere ve balkonlardan İstiklal Marşı'nı okumaya çağırdı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk Bayramını kutlayarak, TBMM'nin açılışının 100'üncü yılının, Türkiye Cumhuriyeti açısından tarihsel bir dönüm noktası olduğunu belirten Gültak, "Türkiye Büyük Millet Meclisimiz 23 Nisan 1920 tarihinde açılarak, milli egemenliğimiz tüm dünyaya ilan edilmiş, aziz milletimiz adeta küllerinden yeniden doğmuş ve yükselmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de belirttiği üzere 23 Nisan; Türkiye Milli Tarihi'nin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. İleriyi gören Atatürk; bu günü, en değerli varlığımız ve geleceğimiz olan çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiş; onlara olan sevgisini, inanç güvenini göstermiştir" dedi.



Başkan Gültak; korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle 23 Nisan'da kutlama programları tertip edilemediğini de belirterek, "Saygıdeğer halkımıza çağrımızdır; gelin hep birlikte 23 Nisan akşamı saat 21.00'de tüm Türkiye olarak; evlerimizden, balkon ve pencerelerimizden İstiklal Marşı'nı hep birlikte ve büyük bir kıvançla okuyalım. 23 Nisan coşkusunu ve Meclisimizin açılışını hep birlikte kutlayalım" ifadelerini kullandı.



Tollu: "Gelecek Çocuklarımızın Elindedir"



Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da "Türkiye Büyük Millet Meclisimiz 100. yaşına girmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ayrıca bu günü dünya çocuklarına armağan etmiştir. İşgallere ve bölünmeye karşı tüm imkanlar seferber edilerek elde edilen zafer sonrası çocuklarımıza armağan edilen bu günü ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 100. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlar, çocuklarımıza daha güzel yarınlar diler, selam ve saygılarımı sunarım" dedi.



Çocukların bir ülkenin geleceği için çok önemli olduğuna işaret eden Tollu, iyi bir nesil için çocukların iyi ve doğru bir şekilde bilinçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Tollu, "Eğer çocuklarımıza iyi bir gelecek hedefliyorsak, bu hedefe giden yol yine çocuklarımızdan geçiyor. Geleceğimiz için, ülkemiz için çocuklarımıza 23 Nisanları doğru anlatabilmeliyiz. Gelecek çocuklarımızın elindedir" dedi.



Atatürk'ün bu vatanın ve milletin istikbali için ömrünü çok çalışarak feda ettiğini dile getiren Tollu, "Kendisini saygı ve minnetle anıyoruz. Onun açtığı yolda ilerleyebilmemiz için onun da işaret ettiği gibi çocuklarımıza sahip çıkabilmeliyiz. Atamıza layık olabilmek için çok çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.



Ercik: "Çocuklarımız, geleceğin müreffeh Türkiye'sini inşa edecek"



AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik de mesajında, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 100. yaşını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı milletçe onurla ve sevinçle kutluyoruz. 23 Nisan demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en bariz göstergesidir. Bu günün çocuklarımıza armağan edilmesi, Türkiye'nin geleceği olan çocuklarına, gençlerine olan güvenini, umudunu gösterir" dedi.



23 Nisan 1920 tarihinin, vatanın dört bir tarafının işgal edildiği, milletin yok olmanın eşiğine geldiği hayati bir dönemde, Türk milletinin yeniden dirilişinin, şahlanışının timsali olduğunu vurgulayan Ercik, şöyle devam etti: "Türkiye Büyük Millet Meclisi, aynı zamanda bağımsızlığımızın sembolüdür. 23 Nisan 1920 ruhuyla çözemeyeceğimiz hiçbir sorun, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. 23 Nisan; geleceğimizin güvencesi olarak gördüğümüz, özgürlük ve bağımsızlık meşalesini devredeceğimiz çocuklarımızın da bayramıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı, aynı zamanda dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olarak bütün insanlık için barış dolu aydınlık bir gelecek çağrısıdır. Bu çağrıda, bu bayramı çocuklara armağan eden Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün güçlü sesi vardır. İnanıyorum ki, bütün çocuklarımız bu çağrıdaki ruh ve şuurla geleceğin müreffeh Türkiye'sini inşa edecek, barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli roller üstleneceklerdir."



Yeşilboğaz: "23 Nisan umuttur, yarınların güvencesidir"



Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladığı mesajında, 23 Nisan 1920 tarihinin, cumhuriyet yolunda bir milat, demokratik sisteme geçişin başlangıcı olduğunu belirterek, "Atatürk'ün söylediği gibi; bütün cihan bilmelidir ki, artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir. Bugünün karar vericilerinin; Atatürk'ün, 'Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir." sözünü unutmayarak; çocuklarımızın geleceği için eşitlik, adalet ve özgürlük temelinde özüne dönecek bir Türkiye, bir hukuk devleti için mücadele etmesini istiyoruz. 23 Nisan umuttur, yarınların güvencesidir. Pandemi nedeniyle bedenen bir arada olamasak da 100 yıllık gururumuzu çocuklarımızla ayrı yerlerde, aynı seste buluşup, tek yürekte evlerimizde kutlayacağız. Tüm dünya çocuklarının bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, çocuklara ve gençlere bayram armağan eden tek lider olan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşımızın kahramanlarını bir kez daha saygı ve şükranla anıyorum" dedi.



Kızıltan: "23 Nisan demek 'hakimiyet milletindir' demektir"



Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan da 23 Nisan'ın, binlerce yıllık tarihin cumhuriyetle taçlandırılması olduğunu vurguladı. Kızıltan, "23 Nisan 1920 milletimiz için hayati değer taşıyan bir dönüm noktasıdır. Çünkü milli egemenliği temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi bu tarihte açılmış ve bugün kurumsallaşan bu milli egemenliğin tam 100'üncü yılını kutluyoruz. 23 Nisan demek 'hakimiyet kayıtsız ve şartsız milletindir' demektir. 23 Nisan, bu topraklarda yaşayan herkesin ruh birliğiyle, yüzlerce yılın oluşturduğu kardeşlik bağlarıyla, mozaikten mermere dönüşen ayrılmaz yapısıyla egemenliğini kazandığı, vatanına ve geleceğine sahip çıktığı gündür. 23 Nisan, binlerce yıllık tarihi derinliğe sahip olan ve bir asırlık cumhuriyet değeri ile bu tarihi taçlandıran aziz milletimizin onur ve gurur günüdür. Dünyada çocuklara armağan edilen tek gün ve milli bayram olan 23 Nisan, büyük Atatürk'ün ifade ettiği 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' vecizesiyle milletine inanan bir liderin ve vefakar atalarımızın bize armağan ettiği bir gündür. Artık bizden beklenen şey, büyük fedakarlıkla bu vatanı bize yurt yapanlara layık olmaktır. Bunun yolu ise geçmişimizi unutmamak ve bize emanet edilen değerleri geliştirerek geleceğe taşımaktır. Bu büyük günün emanet edildiği çocuklarımızı bilimin ve aklın ışığında en iyi şekilde eğitmek asli görevimiz olmalıdır. Bugünü bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatan ve millet kavramlarının ne olduğunu çok iyi bilen birinci Meclisin tüm üyelerini, aziz şehitlerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyoruz. Tüm Mersinlilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, geleceğimizin güvencesi çocuklarımızı gözlerinden öpüyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN