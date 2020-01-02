Başkanlardan 3 Ocak Mersin'in Kurtuluş Günü kutlaması - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adalet ve Kalkınma Partisi Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ve Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, yayınladıkları mesajlarla Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünü kutladılar.



Seçer: "3 Ocak, onur ve gurur günüdür"



Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 3 Ocak Mersin'in Kurtuluş Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, Mersin'in işgalden kurtuluşunun 98'inci yılının coşkusunu ve mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı. "3 Ocak; Mersin için, Mersinliler için onur ve gurur günüdür" diyen Seçer, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Mersin halkı, 98 yıl önce vatanın her karış toprağında olduğu gibi, işgale teslim olmayacağını, esarete boyun eğmeyeceğini herkese göstermiştir. Zafer günümüz kutlu olsun. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Mersinliler Mersin'e sahip çıkınız' veciz sözünü rehber edinen bizler, 3 Ocak ruhunu sonsuza kadar yaşatma azim ve kararlılığında olmaya devam edeceğiz. Akdeniz'in incisi güzel kentimizin ekonomik, sosyal ve kültürel alanda daha çok gelişmesi, kalkınması ve bir refah kenti olarak dünyada hak ettiği yeri alması için birlik, beraberlik içinde ve daima tüm gücümüzle çalışacağız. 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşının kahramanları ile tüm aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşehrilerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum."



Ercik: "Hem siyasal hem de tarihi bir zaferdir"



AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik de mesajında, Mersin'in Kurtuluş Gününü büyük bir gurur, sevinç ve heyecanla kutladıklarını belirtti. Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun hem siyasal hem de tarihi bir zafer olduğunu vurgulayan Ercik, "Mersin'i düşman işgalinden kurtararak bize bağımsızlığımızı kazandıran, yeniden dirilişe ön ayak olan atalarımıza çok şey borçluyuz. Onlar canları ve kanları pahasına bu vatanı savundular ve bizlere güzel bir gelecek kurmak için varlarını yoklarını ortaya koydular. Allah milletimize bir daha böyle günleri ve acıları yaşatmasın, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Bizlere düşen atalarımızın miras bıraktığı bu kıymetli toprakları korumak, kollamak ve bu şehre kalıcı eserler bırakmaktır. Bu şuurla Mersinimizin Türkiye'nin ve dünyanın sayılı kentleri arasında yer alması ve bizden sonraki nesle daha iyi, daha güzel bir Mersin bırakmak hepimizin görevidir. Mersinimizin Fransız işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünü kutluyoruz. Düşmana karşı koyarak bizlere bu cennet vatanı bağışlayan şehitlerimizi, gazilerimizi ve isimsiz kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle yad ediyorum" dedi.



Yeşilboğaz: "Mersin'e sahip çıkmak ortak amacımızdır"



Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ise Mersinlilerin, Türk milletinin hiçbir zaman esarete boyun eğmeyeceğini bütün dünyaya göstererek, emperyalizme karşı bağımsızlık meşalesini 3 Ocak 1922 tarihinde yaktığını kaydetti. Bu tarihi zaferle Mersin'in, Fransız işgalinden kurtularak yeniden doğduğunu kaydeden Yeşilboğaz, "Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Mersinliler, Mersin'e sahip çıkınız' sözüyle hepimizin ortak amacını özetlemiştir. Atalarımızın bize bıraktığı bu güzel emanete birlik, beraberlik içerisinde sahip çıkmaya devam edeceğiz. Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Mersin; Müslüman, Hristiyan ve Musevi mezarlarını bir arada barındırmasıyla ve başka hiçbir ilde olmayan bu özelliğiyle hoşgörünün en güzel örneğini göstermiştir. Tarihten günümüze kadar farklı din, dil, mezhepten insanları bir arada barındıran Mersin, barış ve hoşgörü kenti olarak anılmaya devam edecektir. Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bağımsızlık mücadelesi veren tüm kahramanlarımızı bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, tüm Mersin halkının 3 Ocak Kurtuluş Bayramını kutluyorum" ifadesini kullandı. - MERSİN